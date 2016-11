Rund 100 Gäste informierten sich über digitale Strategien

Bereits zum 11. Mal fand am Freitag, 4. November 2016, mit großem Erfolg die Kampagne „Digital Durchstarten" statt – eine Initiative von Facebook in Kooperation mit Branchen-Verbänden, Handelskammern und weiteren Partnern. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland mit Beratung und Materialien für die digitale Welt fit zu machen.



Rund 100 Gäste informierten sich im Plenarsaal der Industrie- und Handelskammer zu Essen über die digitalen Möglichkeiten, ihr Unternehmen optimal zu präsentieren: Denn die Aufgabe, Kunden zu finden und zu erreichen, ist dieselbe geblieben, nur das Wie und das Wo haben sich verändert. Details dazu lieferten vier unterschiedliche Praxisvorträge von crowdmedia, Facebook, Kreative KommunikationsKonzepte GmbH und Impulse. Die Referenten Sygne Dorenburg und Christopher von den Hoff, beide von Facebook, gaben Einblicke und Erkenntnisse von Facebook zur Nutzung digitaler Medien und zeigten die Chancen auf, die sich daraus für den Mittelstand ergeben.



Abgerundet wurde das Programm von drei Unternehmen aus der Region, die die digitalen Strategien bereits erfolgreich einsetzen: Iris Dimitrijevic, Inhaberin von Farm Eins, Daniel Fleer aus dem Marketing von Lumberprint, und Melih Kesmen, Inhaber von Schenk you.



Die Best-Practice-Beispiele zeigten, wie der Einsatz digitaler Marketing-Kanäle bei Entwicklung und Unternehmenswachstum helfen kann. Durch das Programm führte Dr. Nikolaus Förster, Chefredakteur und Geschäftsführer des Impulse Magazins aus Hamburg.



Im Anschluss an die Veranstaltung fand ein Networking statt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitere zahlreiche Tipps und Tricks zum Thema erhielten.

Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen

Die Industrie- und Handelskammer zu Essen ist eine von den Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft getragene Institution. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts vertritt sie auf Basis der gesetzlichen Mitgliedschaft das Gesamtinteresse von mehr als 52.000 Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Städten Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

