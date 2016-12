Bundesbeste Azubis geehrt

Bereits zum elften Mal fand heute in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis statt. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Bundesfamilienminister Manuela Schwesig überreichten den Preisträgern Urkunden und Pokale.



Die Super-Azubis 2016 hatten die höchsten Punktzahlen in ihren Abschlussprüfungen bei den Industrie- und Handelskammern (IHKs) erreicht. Damit sind sie von mehr als 300.000 Prüfungsteilnehmern die besten Azubis Deutschlands in ihren Berufen.

Insgesamt gab es 219 Bundesbeste - davon 80 Frauen und 139 Männer - in 211 Berufen. Das Bundesland mit den meisten Besten (53) war in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern mit 44 und Baden-Württemberg mit 34 Spitzenreitern.



Sachsen konnte acht Bundesbeste nach Berlin entsenden, darunter drei aus dem IHK-Bezirk Dresden: Christoph Rehn aus Zinnwald wurde als bester Elektroanlagenmonteur geehrt. Seine Ausbildung absolviert er bei der ENSO Energie Sachsen Ost AG in Dresden. Kevin Bauch aus Dresden konnte bundesweit als bester Physiklaborant abschließen. Den Beruf erlernte er im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V.. Katja Kosel aus Großröhrsdorf wurde als beste Produktgestalterin-Textil ausgezeichnet. Ihr Ausbildungsbetrieb war die Franz Schäfer Etiketten GmbH in Bretnig-Hauswalde.



Wie in den vergangenen Jahren, nahmen rund 1.000 Gäste an der Preisverleihung teil - neben den Eltern der Besten auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Berufsschullehrer, Bundestagsabgeordnete sowie Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern. Entertainerin Ruth Moschner führte durch die Veranstaltung, die live im Internet übertragen wurde: www.dihk.de/bestenehrung

