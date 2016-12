IHK veranstaltet zwei Azubi-Speed-Datings in 2017

Nach dem erfolgreichen Azubi-Speed-Dating in diesem Jahr mit mehr als 1.000 Schülern organisiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar im Jahr 2017 gleich zweimal dieses Format, bei dem Unternehmen und Schüler genau zehn Minuten Zeit haben, um sich gegenseitig voneinander zu überzeugen. Das Azubi-Speed-Dating "Last call" am 1. März 2017 (Aschermittwoch) ist gezielt für Kurzentschlossene. Angeboten werden offene Ausbildungsplätze des laufenden Jahres. Beim zweiten Azubi-Speed-Dating am 27. Juni 2017 werden dann Ausbildungsplätze für das Jahr 2018 angeboten. Die Anmeldung wird sowohl für Unternehmen als auch für Ausbildungswillige über ein Online-Tool umgesetzt. So können passgenaue Termine vergeben werden und den Schülern entstehen keine langen Wartezeiten mehr. Die IHK ist bisher bundesweit die einzige Kammer, die es ermöglicht, für die Veranstaltung feste Gesprächstermine zu buchen.



Anmeldung für Unternehmen ab sofort möglich



Die Unternehmen, welche bei den beiden Azubi-Speed-Datings ihre Lehrstellen anbieten möchten, registrieren sich ab dem 6. Dezember 2016 einmalig. Danach können sie sich für die jeweiligen Veranstaltungen einbuchen. Eingestellt werden Unternehmensprofil und Ausbildungsplatzangebote, diese können mit internen Stellenbeschreibungen ergänzt werden.



Recherche und Anmeldung für Schüler



Ausbildungsinteressierte können ab sofort jederzeit nach teilnehmenden Unternehmen recherchieren. Die Buchung der Gespräche durch Schüler wird ab 4. Februar 2017 möglich sein. Sie erhalten einen E-Mail-Zugang und können ihre Termine jederzeit einsehen. Buchbar sind nur Gespräche bei denen Anforderung der Unternehmen und erwarteter Abschluss übereinstimmen.



Das Matching-Tool wird durch einen eigens für die IHK entwickelten Lehrstellenscout ergänzt. Hierüber können Schüler anhand von Berufsfeldern, Berufen, Kreis nach offenen Ausbildungsplatzangeboten recherchieren. Angezeigt werden auch Alternativangebote. So werden auch kleinere oder unbekannte Unternehmen in den Fokus gerückt.



Alle Beteiligten erhalten kurz vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail eine Veranstaltungsübersicht mit Uhrzeiten, Raum, Ansprechpartner und Gesprächsterminen. Die Unternehmer sehen anonymisiert, ob und für welchen Ausbildungsberuf Gespräche gebucht wurden. Sämtliche Kommunikation erfolgt über das Matching-Tool.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren