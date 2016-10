IHK Darmstadt schreibt Förderpreis Fachkräfte aus

Die Welle der Digitalisierung hat die Bildung erreicht. Das zeigt auch die Ankündigung von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, für die Ausstattung von Schulen mit Computern und Internet fünf Milliarden Euro bereitzustellen. Aber, wie können Schulen Kinder und Jugendliche auf die sich verändernden Anforderungen vorbereiten? Wie gelingt es, Jugendliche von Nutzern moderner Technik zu Gestaltern der Digitalisierung zu machen? Um projektbezogene Impulse zur Beantwortung dieser Fragen zu geben, schreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Necker den „IHK-Förderpreis Fachkräfte 2016“ erstmals als Ideenwettbewerb zum Thema Digitalisierung und Bildung aus.



„Die Anforderungen an Fachkräfte werden sich durch Industrie 4.0 ändern – und somit auch die an Schulabgänger“, erklärt Kirsten Rowedder, Teamleiterin Bildung in der IHK Darmstadt, die den Wettbewerb betreut. „Für die Schulen bedeutet dies, dass sie Jugendliche auf den digitalen Wandel in der Wirtschaft und Gesellschaft vorbereiten müssen. Um hierfür Impulse zu geben, schreiben wir den IHK-Förderpreis Fachkräfte dieses Jahr als Ideenwettbewerb aus.“ Ob Roboter-AG, Einsatz von Mikrocomputern im Unterricht, Diskussionsrunden zur Entwicklung von Digitalisierung und Industrie 4.0 oder Projekte zur IT-Infrastruktur von Schulen – bei der Umsetzung des Wettbewerbsthemas sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Wichtig ist, dass es sich bei den eingereichten Ideen um neuartige Projekte handelt, die Pilotcharakter haben“, so Kirsten Rowedder.



Bewerben können sich Schulen, die bereits einen Kooperationspartner – Hochschulen oder Unternehmen – für ein mögliches gemeinsames Projekt oder eine Idee gefunden haben. Schulen, die zwar eine Idee haben, denen aber noch der passende Projektpartner fehlt, unterstützt die IHK Darmstadt bei der Suche. Auch Unternehmen können auf Schulen zugehen, um einen Wettbewerbsbeitrag gemeinsam zu gestalten. Eine Jury aus Wirtschafts- und Schulvertretern wird aus den eingereichten Ideen die besten drei auswählen. Die Umsetzung der drei Sieger-Ideen unterstützt die IHK Darmstadt mit jeweils bis zu 10.000 Euro. „Die Höhe des Preisgeldes richtet sich nach dem Bedarf, der mit einem Budgetplan belegt werden muss“, sagt Kirsten Rowedder.



Bewerbungsschluss ist der 15. November 2016. Weitere Informationen zum Wettbewerb und den Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet www.darmstadt.ihk.de unter der Nummer 137237

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren