"Gute Beschäftigung wichtiger als schnelle Beschäftigung"

Rund 10.000 Flüchtlinge leben im Kammerbezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar. Mehr als die Hälfte von ihnen ist jünger als 25 Jahre. Wie können sie in den Arbeitsmarkt integriert werden und der davon profitieren? Welche Rolle spielt unternehmerische Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR)? Das erfuhren und diskutierten am Dienstag, 11. Oktober, die Gäste eines CSR-Frühstücks im Rahmen der IHK-Reihe. Zur Veranstaltung mit dem Titel „Bunte Arbeitswelt – Chancen nutzen, Integration leisten“ bei der Entega begrüßte deren Vorstandsvorsitzende und IHK-Vizepräsidentin Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig. „Integration ist so etwas wie ein Marathonlauf“, leitete sie ins Thema ein. „Sie ist eine tägliche Herausforderung, die aber auch bereichert.“ Vor allem für die Diversität der Mitarbeiter-Teams sieht sie darin große Vorteile.



„Integration ist nicht leicht zu schaffen“, schickte Professor Dr. Holger Bonin seinen Ausführungen voraus – er ist Chef-Koordinator Arbeitsmarktpolitische Forschung am Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit. Sein Blick in die Zeit vor 2015 zeigte: Flüchtlinge wurden bislang eher schleppend integriert. Und er verhehlte nicht: „Die humanitäre Zuwanderung wird Deutschland wahrscheinlich etwas kosten“, stellte dem aber gleich den volkswirtschaftlichen Nutzen gegenüber: Der Staat gewinnt netto 30 Milliarden Euro, wenn 100.000 Geflüchtete so leistungsfähig werden wie Fachkräfte – „nicht wie Ungelernte“. Und wenn die gleiche Zahl an Flüchtlingen ein Jahr schneller wirtschaftlich integriert wird, gewinnt der Staat netto noch einmal eine Milliarde Euro. Dennoch betonte er die langfristige Sicht: „Gute Beschäftigung ist wichtiger als schnelle Beschäftigung.“



Ein junger Afghane hat es schon bald geschafft – und kann Vorbild sein: Seit 2014 lernt er bei der Gummi-plast GmbH & Co. KG in Gernsheim den Beruf des Bürokaufmanns. Wobei Geschäftsführer Dietmar Kurowski deutlich machte, dass der junge Mann mit seiner Vorbildung und der engagierten Betreuung im Unternehmen „atypisch“ sei. „Globalisierung ist nicht nur der wohlstandsfördernde Export von Industrieerzeugnissen in die Welt – wir müssen Globalisierung auch im Gemüt haben“, sagte er über seine Beweggründe, einen Flüchtling zunächst auf die Ausbildung vorzubereiten und dann auszubilden – lange bevor der Flüchtlingsstrom Richtung Europa anschwoll. Und das auch gegen betriebsinterne Widerstände – aber für den Lohn, dass jetzt ein ganzes Team die Betreuung des afghanischen Kollegen gemeinsam stemmt.



„Talente und Begabungen finden“



Die Entega AG hat bereits im Frühjahr 2015 beschlossen, junge Flüchtlinge zur Ausbildungsreife zu bringen und auszubilden – wegen der sozialen Verantwortung als Unternehmen und Arbeitgeber, aber keinesfalls als „Mittel zum Zweck oder zur Selbstdarstellung“, betonte Ausbildungsleiter Matthias Haas. Denn man erkannte darin eine „echte Alternative zur Nachwuchssicherung“ und die Möglichkeit, „Talente und Begabungen außerhalb des normalen Bewerbungsprozesses zu finden“. Die Auswahl der jungen Leute beschreibt er als „eine Fahrt auf Sicht“, in der auch der Instinkt entscheidet, ob sie sich eignen.



Von fünf Teilnehmern, die im September 2015 in die Einstiegsqualifizierung (EQ) kamen, konnten drei im September 2016 ihre Ausbildung zum Anlagenmechaniker beginnen – ein besonders qualifizierter wechselte gleich ins zweite Lehrjahr. In der EQ lernten sie die betrieblichen Abläufe sowie andere Auszubildende kennen und konnten mit begleitenden Maßnahmen außerhalb des Betriebs gefördert werden – eine Berufsschule unterstützte mit kostenlosem Sprachunterricht. Zudem bot die EQ die Chance, die jungen Flüchtlinge vom Sinn der dualen Ausbildung zu überzeugen – und ihnen zu vermitteln, dass es sich langfristig lohnt, in der Lehre zunächst weniger zu verdienen, um nach dem Abschluss bessere Verdienstmöglichkeiten zu haben als ohne einen Beruf. Als „Botschafter“ werden sie nun anderen Flüchtlingen Ansprechpartner sein. Darüber hinaus sollen auch sozial benachteiligte Jugendliche aus Deutschland von der EQ bei Entega profitieren.



Knackpunkt Fachsprache



Allmählich bekommen die Abläufe feste Strukturen – auch bei den IHKs, wie Hans-Heinrich Benda von der IHK Darmstadt berichtet. Zwei Flüchtlingscoaches bauen derzeit effiziente Prozesse auf, um Flüchtlinge und Unternehmen zusammenzubringen – mit dem Ziel, die jungen Leute in die qualifizierte duale Ausbildung zu bringen. Ein Anfang: Bereits mehr als 300 Flüchtlinge wurden auf ihre Kompetenzen überprüft und 159 Mitgliedsunternehmen bieten derzeit 396 Plätze für Praktika, EQ und auch Ausbildungsplätzen an. Aus der Praxis weiß die IHK, wo es noch hakt: Vor allem bei den sprachlichen Fähigkeiten, insbesondere der Fachsprache. Deshalb sollen betrieblichen Ausbildern Kurse angeboten werden, die sie als „Deutschlehrer“ für ihre fremdländischen Azubis befähigen.



„Die Ausbildung junger Flüchtlinge ist der Schlüssel zur Integration in die Gesellschaft“, gab Benda den Teilnehmern am CSR-Frühstück mit auf den Weg. „Sie sind dabei der wichtigste Akteur.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren