Lutherjahr 2017: Wie können regionale Unternehmen teilhaben?

Zum „Lutherjahr 2017“ bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus Touristikern, Gastronomen und anderen interessierten Gewerbetreibenden im Elbe-Elster-Land Informationen, wie sie an dem Jubiläumsfeierlichkeiten auch wirtschaftlich teilhaben können.



Kern ist der „Luther Pass“. In ihm sind die Angebote zum 500. Jahrestag der Reformation von insgesamt acht Städten der Region zusammengefasst. In Elbe-Elster betrifft das Bad Liebenwerda, Doberlug-Kirchhain, Finsterwalde, Herzberg und Mühlberg. Dazu kommen Jüterbog, Torgau und Lutherstadt Wittenberg.



„Der Reisepass führt kulturgeschichtlich interessierte Gäste durch den Landkreis Elbe-Elster und soll gleichzeitig als Instrument der aktiven Wirtschaftsförderung in der Region dienen. Wir als IHK Cottbus wollen dieses Wissen gemeinsam mit dem Landkreis Elbe-Elster vermitteln und den Unternehmen praktische Tipps an die Hand geben“, erklärt Jens Krause, stv. Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus und kommissarischer Leiter der IHK-Geschäftsstelle Herzberg.



So können z. B. Händler, Gastronomen oder Hoteliers als Pass- oder Marken-Paten aktiv werden und ihr spezielles Angebot sowie eigenproduzierte „Lutherprodukte“ mit einbringen. Sie können sich am Bonussystem bzw. an Rabattaktionen im Zusammenhang mit dem „Luther Pass“ beteiligen – u. a. für Gäste, die eine bestimmte Anzahl von „Stempelstationen“ in ihrem „Luther Pass“ vorweisen. Darüber hinaus haben sie als Ausgabestelle des Passes direkten Kontakt zu den Touristen und können auf weitere Angebote aufmerksam machen sowie ihre Gastfreundschaft unter Beweis stellen. Der Landkreis Elbe-Elster wirbt zentral für die Angebote des „Luther Passes“. Von diesem Kampagneneffekt profitieren die beteiligten Unternehmen.



Weitere Informationen bei Christina Gaudlitz, IHK Cottbus – Geschäftsstelle Herzberg, unter Telefon 0355 365-3301, Fax 0355 36526 3301 oder per E-Mail an gaudlitz@cottbus.ihk.de

sowie Online unter: www.lutherpass.de.



Hintergrund:

Der „Luther Pass“ wurde vom Landkreis Elbe-Elster initiiert. Er ist das Ergebnis der praktischen Zusammenarbeit über vier Landkreise und drei Ländergrenzen hinweg in jenem historischen Gebiet, in dem vor 500 Jahren die Geburtsstunde der Reformation schlug. Ab dem 1. Advent ist der Pass in den Touristeninformationen der beteiligten Städte allgemein erhältlich.



Die IHK Cottbus hat gemeinsam mit dem Landkreis Elbe-Elster einen ersten Einblick in den Inhalt des „Luther Passes“ auf einer Veranstaltung am 11. Oktober 2016 vor über 60 Unternehmern in den Räumlichkeiten des Museums „1547 Mühlberg“ vorgestellt.

