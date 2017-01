IHK-Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer in Calau

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus bietet in Calau monatliche Sprechtage für Unternehmen und Existenzgründer an.



Der nächste „IHK-Sprechtag Calau“ findet statt am:



Datum: Dienstag, den 10. Januar 2017

Zeit: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ort: Wohn- und Baugesellschaft Calau mbH

Cottbuser Straße 32

03205 Calau



Marcel Petermann, Betriebsberater der IHK-Geschäftsstelle Senftenberg für den OSL-Kreis, steht als Ansprechpartner für Themen wie Betriebsführung, Existenzgründung, Fördermöglichkeiten und Betriebsnachfolgen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine konkrete Terminvereinbarung vorab wäre dennoch wünschenswert.



Kontakt: Doris Buttenstedt, IHK-Geschäftsstelle Senftenberg, Telefon: 0355 365-3201, E-Mail: buttenstedt@cottbus.ihk.de.



Alle Termine online unter: www.cottbus.ihk.de/veranstaltungen

