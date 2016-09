Einzelhandel 2016: Stationär und im Netz?

Digitale Lösungen für den stationären Einzelhandel: Am 11. Oktober 2016 findet in Potsdam der diesjährige Handelstag der Industrie- und Handelskammern in Berlin und Brandenburg statt. Digitale Präsenz– so die Erkenntnisse auch aus den Fachausschüssen der Kammern – ist für den klassischen stationären Einzelhandel sowie für gewachsene Handelsstandorte notwendig.



Aber gibt es nur ein diffuses Gefühl, „irgendetwas Digitales“ machen zu müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, oder besteht dafür eine zwingende Notwendigkeit? Welche der vielen Möglichkeiten sind auch tatsächlich sinnvoll und erfolgsbringend für den Handel? Denn letztlich ist das Maß der Dinge: Worin besteht der Mehrwert für die Kunden? Was führt zu mehr Käuferzustrom und Umsatz?



Solchen Themen wird auf dem Berlin-Brandenburger Handelstag 2016 auf den Grund gegangen auch anhand unterschiedlicher Praxisbeispiele: Preissuchmaschinen, Onlinemarktplätze, Standort-Apps, Social-Media-Angebote. Antworten soll es zu den Fragen geben: Was war die Motivation? Welche Hürden mussten genommen werden? Welcher Aufwand ist notwendig? Wie wird der Erfolg eingeschätzt? Lassen sich Konzepte übertragen?



Es diskutieren nationale Experten wie Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Hochschule Niederrhein, deutschlandweit führende Player wie Philipp Schrade, idealo Internet GmbH, sowie regionale Akteure aus Berlin und Brandenburg. Den Impulsvortrag „Wer nicht mit der Zeit geht …“ hält Oliver Leisse, See More Trendforschung, Hamburg.



Handelstag der Industrie- und Handelskammern in Berlin und Brandenburg



Wann: Dienstag, 11. Oktober 2016, 10 bis 17:30 Uhr

Wo: IHK Potsdam, Breite Straße 2 a – c, 14467 Potsdam

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren