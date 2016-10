IHK Chemnitz zeichnet die besten Prüfungsabsolventen der Dualen Berufsausbildung für die Region

Die 35 besten südwestsächsischen Jungfacharbeiter in 35 Berufen werden am 20. Oktober 2016, 17.00 Uhr in einer feierlichen Veranstaltung im Kammersaal der IHK Chemnitz ausgezeichnet. Die Absolventen haben in den Abschlüssen mindestens 91,50 Punkte erreicht.



Die Berufe reichen von der Anlagenmechaniker, Chemielaborant , Metallblasinstrumentenmacher und Textillaborant bis zum Zerspanungsmechaniker.



Eine erfolgreich bestandene Kammerprüfung ist grundsätzlich schon hervorhebenswert.



Um so mehr gilt das für diejenigen, die diese Hürde mit der Bestnote "Sehr gut" genommen haben: Die meisten Punkte erarbeitete sich in diesem Jahr Vivienne Schmidt, Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik, mit 97 Punkten.



Von den 18 jungen Männern und 17 jungen Frauen haben es 15 zu Sachsen-Besten geschafft. Diese Ehrung findet am 10. November in Dresden statt.



Dank geht an die Jugendlichen für ihre vorbildlichen Leistungen und natürlich an die jeweiligen Mitarbeiter der Ausbildungsunternehmen.



In der Veranstaltung am 20 . Oktober werden deshalb auch Ausbildungsunternehmen ausgezeichnet.



Weiterhin werden in der Veranstaltung Prüferinnen und Prüfer für ihre 25-jährige Prüfertätigkeit geehrt.



Wir laden die Medienvertreter herzlich zur Veranstaltung ein. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie den Termin wahrnehmen.



Die Besten aus den einzelnen Regionen finden Sie im Anhang.

Über Industrie- und Handelskammer Chemnitz





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren