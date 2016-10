Starthilfe in die Selbstständigkeit IHK-Tagesseminar für Existenzgründer in Weingarten

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) bietet in Kooperation mit der Handwerkskammer Ulm und dem Landkreis Ravensburg am Montag, 17. Oktober, von 9 bis 17 Uhr, ein eintägiges Seminar für Existenzgründer in der IHK Bodensee-Oberschwaben, Lindenstraße 2, in Weingarten an. Das Angebot richtet sich an angehende Existenzgründer, die sich grundlegend über das Thema Selbstständigkeit informieren möchten. Seminarziele sind die Vermittlung der wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Gründung und die Erhöhung der Entscheidungssicherheit.



Das Seminar mit Teilnahmebestätigung kostet 60 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 16571267, erforderlich. Darüber hinaus können Interessierte individuelle Beratungstermine unter Telefon 0751 409-226 vereinbaren.

