Industrie 4.0 meets Arbeitswelt - IHK-Unternehmerforum

Begriffe wie Industrie 4.0, disruptive Veränderungen oder Change Management prägen die heutige Informationslandschaft. Daraus entsteht auch ein neuer Begriff der „Arbeitswelt 4.0“. Denn technologische und organisatorische Entwicklungen können sich gegenseitig unterstützen, gleichzeitig aber auch behindern. Somit wird die Entwicklung in Richtung Industrie 4.0 auch konkrete Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben. Wenn gleichzeitig noch demografische Veränderungen anstehen, sich Anforderungen an Mitarbeiter und die Erwartungen der Mitarbeiter ändern, dann ist es hilfreich, sich auch Gedanken über Führung 4.0 und Organisation 4.0 zu machen.



Das kostenfreie Unternehmerforum findet in der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in Weingarten, am Donnerstag, 6. Oktober, um 16 Uhr statt.



Es beschäftigt sich mit diesen neuen Anforderungen, die Industrie 4.0 an die Arbeitswelt stellt, gibt wichtige Hinweise zur Umsetzung und beleuchtet auch die Herausforderungen in der Ausbildung. Einen Einblick geben Stefan Haas, Leiter Ausbildung bei der ZF Friedrichshafen AG, Barbara Schaffert von der Loprex GmbH in Stuttgart und Jürgen Weißenrieder von der WEKOS Personalmanagement GmbH in Tettnang.



Um eine Anmeldung wird unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 16589732, gebeten.

