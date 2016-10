IHK informiert über Innovationsmanagement

Ein Innovationsmanagement versetzt Unternehmen im Idealfall in die Lage, Markttrends, Kundenanforderungen und neue Technologien mit deutlichem Zeitvorsprung vor den Mitbewerbern zu erkennen und frühzeitig entsprechende Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. In der Praxis dominieren jedoch gerade in kleinen und mittleren Unternehmen häufig zeitkritische Projekte, bürokratische Anforderungen und weitere Themen das Tagesgeschäft.



Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) informiert daher in einem kostenlosen Workshop am Montag, 17. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der IHK in Weingarten über Methoden, Hilfsmittel und praktische Instrumente für das Innovationsmanagement. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen.



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 16565391.

