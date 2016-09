IHK-Sprechtag zur Unternehmensnachfolge Kostenfreies Angebot der Mitglieder des Arbeitskreises Unternehmensnachfolge bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben am 27. Septem-ber in Weingarten

Experten zum Thema Unternehmensnachfolge bilden bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) einen Arbeitskreis und laden regelmäßig Interessierte zu Sprechtagen ein. Die Fachleute sind neben Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten sowie IHK- und Handwerkskammer-Beratern auch Experten von Kreditinstituten und Beratungsgesellschaften, die sich beruflich intensiv mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigen. Der Arbeitskreis lädt in diesem Jahr zu insgesamt vier Sprechtagen ein.



Der nächste kostenfreie Sprechtag findet am Dienstag, 27. September, ab 14.30 Uhr in der IHK in Weingarten statt. Interessierte können bei diesen Sprechtagen individuelle Gespräche mit den Mitgliedern des Arbeitskreises führen. Zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs steht unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 16572406, ein Fragebogen zum Ausfüllen. Auf diesem können ein Gesprächspartner zum gewünschten Beratungsthema sowie eine konkrete Uhrzeit für das Beratungsgespräch ausgewählt werden.

