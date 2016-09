"Betriebliches Gesundheitsmanagement"

Längere Lebensarbeitszeiten, demographischer Wandel, komplexere Arbeitsanforderungen – dies geht nicht spurlos an Mitarbeitern vorbei. Wer aber ist für die Gesunderhaltung und Arbeitsfähigkeit verantwortlich? Die Frage kann nicht entweder auf den Arbeitnehmer oder den Arbeitgeber überantwortet werden, denn beide Seiten haben ein Interesse daran, die Arbeitskraft und die Gesundheit zu erhalten. Welche Möglichkeiten gibt es, dieser gemeinsamen Verantwortung nachzukommen? Indem Unternehmen die Selbstverantwortung der Mitarbeiter stärken, fachliche, personelle und finanzielle Ressourcen bereitstellen, erhalten sie ein Plus an Leistungskraft.



Das Unternehmerfrühstück, das am Montag, 10. Oktober in der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in Weingarten um 8.30 Uhr stattfindet, greift vier Perspektiven auf: Was kann der Einzelne selbst tun – Hinweise gibt der Rückencoach Clemens Breitkopf. Welche finanzielle Unterstützung gibt es – Norbert Eisenmann von der BARMER GEK gibt Hinweise zu den Möglichkeiten der Krankenkassen. Wie kann man unternehmensintern Kompetenzen für Strategien und Konzepte des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufbauen – Nadine Hommel (Absolventin Betriebliche Gesundheitsmanagerin), Claudia Hartmann (Trainerin im Lehrgang) und Boris Selimovic von der IHK stellen den IHK-Zertifikatslehrgang „Betrieblicher Gesundheitsmanager“ vor.



Um eine Anmeldung wird unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 16590985, gebeten.

