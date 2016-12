Fünf Azubis aus der Region zählen zu den Bundesbesten

Fünf Absolventen aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen – drei aus dem Kreis Düren und zwei aus dem Kreis Euskirchen – gehören zu den insgesamt 219 besten Auszubildenden in ganz Deutschland. Florian Lesch (21), Maschinen- und Anlagenführer aus einem Betrieb in Hellenthal, Benjamin Rubruck (26), Industrieelektriker aus Düren, Christian Schmitz (21), Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik aus Euskirchen, Julia Ruth Valder (21), Mathematisch-technische Softwareentwicklerin aus Jülich und Sophie Volpert (25), Produktprüferin Textil aus Düren, sind für ihre außerordentlichen Leistungen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin geehrt worden.



„Wir brauchen noch mehr Leistungsstarke wie Sie, liebe Bundesbeste“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer bei der Auszeichnung der 80 weiblichen und 139 männlichen Ausbildungsabsolventen aus 211 IHK-Berufen: „Wir müssen aber auch die Potenziale derer ausschöpfen, die Startschwierigkeiten beim Übergang ins Berufsleben haben.“ Rund 40 Prozent der Ausbildungsbetriebe würden bereits Nachhilfe leisten und viele zudem Einstiegsqualifizierungen als Brücke in Ausbildung anbieten – und dennoch blieben Tausende Ausbildungsstellen unbesetzt. „Die herausragenden Azubis haben sich unter mehr als 300.000 Prüfungsteilnehmern bewiesen und jetzt beste Chancen auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben“, betonte Heinz Gehlen, Geschäftsführer der IHK Aachen. Die duale Ausbildung sei nach wie vor ein entscheidender Faktor bei der Sicherung des Fachkräftebedarfs. Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: “219 aus 300.000 Auszubildenden - das ist eine enorme Leistung, auf die Sie stolz sein können. Die duale Ausbildung in Deutschland ist ein Erfolgsmodell – denn mit einer praxisnahen Ausbildung stehen den Absolventen alle Berufswege offen.“



Das Bundesland mit den meisten Top-Azubis (53) war diesmal Nordrhein-Westfalen. Mehr als 1.000 Gäste nahmen an der von Entertainerin Ruth Moschner moderierten Feier zur elften Auflage der Bundesbestenehrung teil.



Die fünf Bundesbesten und ihre Ausbildungsbetriebe aus dem IHK-Bezirk Aachen:



Florian Lesch (21), Maschinen- und Anlagenführer,

Ausbildungsbetrieb: Schoeller Werk GmbH & Co. KG, Hellenthal



Benjamin Rubruck (26), Industrieelektriker, Fachrichtung: Betriebstechnik,

Ausbildungsbetrieb: „low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“, Düren



Christian Schmitz (21), Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik,

Ausbildungsbetrieb: Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ville-Eifel, Euskirchen



Julia Ruth Valder (21), Mathematisch-technische Softwareentwicklerin,

Ausbildungsbetrieb: Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich



Sophie Volpert (25), Produktprüferin Textil,

Ausbildungsbetrieb: Heimbach GmbH & Co. KG, Düren

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren