AC²-Wettbewerbe starten Ende Oktober in Düren

Die branchenübergreifenden Businessplan-Wettbewerbe der Initiative „AC² – GRÜNDUNG, WACHSTUM, INNOVATION“ starten am Donnerstag, 27. Oktober, mit einer Auftaktveranstaltung im Trainingszentrum „SICHERWERK“ der Unternehmen „Borbeck“ und „MAUEL Sicher Arbeiten“ an der Malteserstraße 85 in Düren. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Mehrwerte sowie der Ablauf der kostenfreien Wettbewerbe vorgestellt, und bei einem Talk berichten ehemalige AC²-Teilnehmer von ihren Erfahrungen.



AC² – der Gründungswettbewerb

Unter dem diesjährigen Motto „Jetzt starten! Mit AC² – der Gründungswettbewerb zum eigenen Unternehmen!“ erhalten Existenzgründer jeder Branche kostenfreie Unterstützung bei der Erstellung eines tragfähigen Geschäftsplans. Dabei werden die Teilnehmer von einem ehrenamtlichen Mentor unterstützt. Bei Spezialfragen helfen ihnen zudem die Experten aus dem AC²-Beraternetzwerk weiter. Mehrere Gründer-Abende zu Themen wie Marketing und Finanzierung bieten neben Fachvorträgen die Möglichkeit, mit anderen Gründern, Unternehmern und dem AC²-Beraternetzwerk ins Gespräch zu kommen.



AC² – die Wachstumsinitiative

Bestehende Unternehmen erhalten unter dem Motto „Energieschub für mehr Leistung: Mit AC² – die Wachstumsinitiative zu mehr Unternehmenserfolg!“ drei kostenfreie Beratertage zur Erarbeitung einer nachhaltigen Wachstumsstrategie. Darüber hinaus können die Teilnehmer auf das Expertenwissen des AC²-Beraternetzwerks zurückgreifen. Unternehmensspezifische Wachstumsabende zu Themen wie Marktforschung, Finanzierung oder Unternehmensnachfolge bieten außerdem die Möglichkeit, regionale Netzwerkkontakte zu knüpfen. Die Teilnehmer der beiden Wettbewerbe profitieren zudem von zwei speziellen Veranstaltungen zum Themenfeld Innovation.



Die Wettbewerbe enden mit der Bekanntgabe der Preisträger am 1. Juni 2017 im Krönungssaal des Aachener Rathauses. Zu gewinnen gibt es 10.000, 7.500 beziehungsweise 5.000 Euro für die drei Erstplatzierten im Gründungswettbewerb. Die Sieger der Wachstumsinitiative erhalten 5.000, 2.500 beziehungsweise 1.000 Euro.



Das sind die Träger der GründerRegion Aachen: AGIT mbH; FH Aachen; Forschungszentrum Jülich; Handwerkskammer (HWK) Aachen; Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen; Sparkassen und Volksbanken in der Wirtschaftsregion Aachen, Düren, Euskirchen und Heinsberg; Stadt Aachen; Städteregion Aachen; Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg; RWTH Aachen.



Für Informationen und Anmeldung ist die GründerRegion Aachen unter Tel.: 0241 4460-350 und per E-Mail an info@ac-quadrat.de oder im Internet unter www.ac-quadrat.de erreichbar.

