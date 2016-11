18 landesbeste Azubis kommen aus dem IHK-Bezirk Aachen

Rund 75.000 Menschen haben in diesem Jahr NRW-weit in rund 130 IHK-Berufen ihre Ausbildung abgeschlossen. 265 Absolventen aus den Bezirken der 16 nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern erzielten dabei die Note „Sehr gut“ und sind dafür jetzt in der „Tonhalle Düsseldorf“ ausgezeichnet worden. 18 von ihnen und damit knapp sieben Prozent der geehrten Prüflinge stammen aus dem Bezirk der IHK Aachen.



„Die konstant hohe Zahl der Landesbesten aus unserer Region ist ein Beweis für das große Engagement der Betriebe und die Qualität ihrer Ausbildung“, sagt Heinz Gehlen, Geschäftsführer des Bereichs „Berufsbildung“ der IHK Aachen. Jeder fünfte Ausbildungsplatz in Deutschland stamme aus einem Betrieb in NRW. „Im Zuge des demografischen Wandels und der zunehmenden Digitalisierung sind die Unternehmen verstärkt auf der Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften, um international wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Gehlen.



Vor mehr als 1.000 Gästen zeichnete Düsseldorfs IHK-Präsident Professor Dr. Ulrich Lehner die diesjährigen Absolventen aus und hob dabei die Verdienste der Ausbildungsbetriebe und der Berufsschulen hervor. Die Landesbestenehrung findet seit 1992 jährlich statt und wird von den 16 Industrie- und Handelskammern reihum organisiert.



Die 18 landesbesten Absolventen und ihre Ausbildungsbetriebe aus dem IHK-Bezirk Aachen:



Melanie Begemann, Packmitteltechnologin,

SIG Combibloc GmbH, Linnich



Lorenz Dederichs, Werkzeugmechaniker,

STOCKO Contact GmbH & Co. KG, Hellenthal



Miriam Fischer, Werkstoffprüferin,

Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich



Claudia Jansen, Kauffrau für Bürokommunikation,

RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Aachen



Florian Lesch, Maschinen- und Anlagenführer,

Schoeller Werk GmbH & Co. KG, Hellenthal



Andrea Stefanie Meß, Fachpraktikerin Küche,

Alexianer Aachen GmbH, Aachen



Michael Mund, Verfahrensmechaniker Glastechnik,

SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland GmbH & Co. KG, Stolberg (Rhld.)



Laura Pannemann, Kauffrau im Einzelhandel,

Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Eschweiler



Kirsten Pehl, Kauffrau für Tourismus und Freizeit,

aachen tourist service e.V., Aachen



Benjamin Rubruck, Industrieelektriker, Fachrichtung: Betriebstechnik,

„low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH“, Düren



Sebastian Schmidt, Verfahrensmechaniker Glastechnik,

SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH, Stolberg (Rhld.)



Christian Schmitz, Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik,

Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Ville-Eifel, Euskirchen



René Schmitz, Automatenfachmann,

GeWeTe Geldwechsel- & Sicherheitstechnik GmbH, Mechernich



Julia Seikrit, Mathematisch-technische Softwareentwicklerin,

SOPTIM AG, Aachen



Andreas Ufimzew, Packmitteltechnologe,

SIG Combibloc GmbH, Linnich



Julia Ruth Valder, Mathematisch-technische Softwareentwicklerin,

Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich



Sophie Volpert, Produktprüferin Textil,

Heimbach GmbH & Co. KG, Düren



Julian Wirtz, Biologielaborant,

Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Aachen

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren