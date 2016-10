imovo vermittelt: Neue Büroräume für fan & more in der Düsseldorfer City

Die fan & more Fanartikel Vertriebs GmbH bezog Mitte dieses Jahres ihre neuen Räumlichkeiten mit einer Gesamtgröße von 464 qm in der Oststraße 34 in Düsseldorf. Der Abschluss des Mietvertrages wurde von dem Düsseldorfer Immobilienberatungsunternehmen imovo exklusiv begleitet. Eigentümerin des Objektes ist eine deutsche, international tätige Immobilienfondgesellschaft.



„Ausschlaggebend für die Anmietung in der Oststraße, war die zentrale Lage und die Nähe zum Verkaufsstore der Firma“, sagt Alessandro Chiummo, Berater von imovo.



Seit mehr als 18 Jahren versorgt das Unternehmen sportbegeisterte Fans weltweit mit einem Repertoire aus über 20.000 Fanartikeln und Merchandising-Produkten und gilt deutschlandweit als einer der führenden Händler.

Über die imovo GmbH

Ein hohes Maß an Kundenorientierung - das ist auch das Erfolgsrezept des Immobilienberatungsunternehmens imovo, das als Management Buy Out aus dem Beratungsunternehmen Catella hervorgegangen ist. "Der Kunde, der sich für imovo entscheidet, bekommt ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich als Berater und Problemlöser auf Augenhöhe versteht", verspricht Knud Schaaf, geschäftsführender Gesellschafter von imovo. "Wir betrachten Projekte immer ganzheitlich, gehen auf jeden Anspruch ein und kreativ über Standards hinaus." Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung und Präzision in der Ausführung - diese Werte reklamiert das Unternehmen. Schaaf: "Unsere Kunden können sich auf uns als Partner verlassen."









