imovo berät Markendesign- und Digitalagentur arndtteunissen beim Standortwechsel in den Neubau DreiEins im Quartier Central

Im Rahmen eines exklusiven Alleinsuchmandats hat imovo die strategische Markendesign- und Digitalagentur arndtteunissen GmbH bei der Suche nach neuen Büroflächen beraten. Es wurden ca. 438 m² im Neubau DreiEins auf der Marc-Chagall-Str. 2 im Quartier Central langfristig angemietet.



Die neuen Flächen werden individuell mit offenem Loftcharakter und modernen Arbeitswelten ausgebaut und tragen der Expansion von arndtteunissen Rechnung. Besondere Highlights sind die großzügige Außenterrasse und die offene Agenturküche, die als zentraler Anlaufpunkt das Herzstück der Bürofläche bildet und sowohl als Treffpunkt zum Austausch zwischen den Mitarbeitern als auch für Besprechungen und Veranstaltungen mit Kunden genutzt werden kann. Ausschlaggebend waren auch insbesondere die optimale Verkehrsanbindung im Quartier Central, die hauseigene Tiefgarage mit Kundenparkplätzen und das hochmoderne Gebäude mit stilvoller Architektur.



Für imovo ist diese Vermittlung eine weitere Bestätigung der kontinuierlichen, jahrelangen Zusammenarbeit mit einem zufriedenen Kundenstamm. Bereits seit über sechs Jahren besteht eine enge und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung zu arndtteunissen und imovo konnte die Agentur nun zum zweiten Mal bei der Standortsuche beraten. Auch der derzeitige Standort in Unterbilk wurde bereits erfolgreich durch imovo nachvermietet.





Über die imovo GmbH

Ein hohes Maß an Kundenorientierung - das ist auch das Erfolgsrezept des Immobilienberatungsunternehmens imovo, das als Management Buy Out aus dem Beratungsunternehmen Catella hervorgegangen ist. "Der Kunde, der sich für imovo entscheidet, bekommt ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich als Berater und Problemlöser auf Augenhöhe versteht", verspricht Knud Schaaf, geschäftsführender Gesellschafter von imovo. "Wir betrachten Projekte immer ganzheitlich, gehen auf jeden Anspruch ein und kreativ über Standards hinaus." Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung und Präzision in der Ausführung - diese Werte reklamiert das Unternehmen. Schaaf: "Unsere Kunden können sich auf uns als Partner verlassen."

