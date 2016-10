Düsseldorfer Büromarkt verzeichnet stabiles Quartalsergebnis

Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet imovo in der Landeshauptstadt (nur Stadtgebiet, kein Umland) einen Flächenumsatz von 250.000 qm. Das herausragende Quartalsergebnis von 2015 mit 280.285 qm wurde somit zwar verfehlt, jedoch wurde mit insgesamt 377 registrierten Mietvertragsabschlüssen eine deutlich höhere Anzahl an Mietverträgen abgeschlossen (3. Quartal 2015: 301 Mietverträge). Die Spitzenmiete verbleibt auf einem konstant hohen Niveau und steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals um € 0,50 / qm und beträgt aktuell € 26,50 / qm. Der Leerstandsabbau setzt sich erfreulicherweise weiter fort. „Trotz ausbleibender Großabschlüsse oberhalb von 10.000 qm kann Düsseldorf ein sehr stabiles Ergebnis erzielen. Die hohe Anzahl von Mietvertragsabschlüssen unterstreicht die Attraktivität und Robustheit des Büromarktes der Landeshauptstadt“ betont Knud Schaaf, geschäftsführender Gesellschafter von imovo.



Büroflächenumsatz nach Teilmärkten:





Den höchsten Büroflächenumsatz mit 70.732 qm (28,29 % Marktanteil) erzielte der Teilmarkt City. Gegenüber dem Vorjahresergebnis beträgt der Umsatzanstieg insgesamt beachtliche 31.228 qm.

Der Teilmarkt Nord kann sich als zweitstärkster Teilmarkt etablieren und einen Flächenumsatz von 37.406 qm (14,96 % Marktanteil) erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden jedoch 6.636 qm weniger in diesem Teilmarkt umgesetzt.

Die Teilmärkte Seestern/Linksrheinisch (31.141 qm) und Nordost / Grafenberg (30.324 qm) folgen mit Marktanteilen von 12,56% (Seestern/Linksrheinisch), 12,13% (Nordost / Grafenberg) auf den Plätzen drei und vier. Der Teilmarkt Seestern / Linksrheinisch musste jedoch erhebliche Umsatzeinbußen in Höhe von 31.222 qm hinnehmen. Dies ist durch einen fehlenden Großabschluss begründet, wie im Vorjahreszeitraum der der Telekom AG ( 25.000 qm). Der Teilmarkt Nordost / Grafenberg konnte jedoch unter anderem durch den Großabschluss der Douglas AG (8.500 qm) seinen Flächenumsatz mehr als verdoppeln (2015 14.809 qm)

Der Teilmarkt Hafen folgt mit einem Umsatz von 28.002 qm und einem Marktanteil von 11,20 %. Aufgrund eines vergleichbaren Großabschlusses wie der der Trivago AG in 2015 mit 26.000 qm, bedeutet dies einen Flächenumsatzrückgang in Höhe von 19.580 qm.





Büroflächenumsatz nach Flächensegmenten:





Der traditionell starke Flächenbereich zwischen 500 qm bis 2.000 qm stellt mit einem Flächenumsatz von 92.991 qm (36,80% Marktanteil) den Höchsten auf dem Büromarkt dar. Mit insgesamt 97 Mietvertragsabschlüssen kann die Anzahl der Mietvertragsabschlüsse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17 weitere Abschlüsse gesteigert werden.

Den zweithöchsten Umsatz erzielt das Flächensegment 2.000 qm bis 5.000 qm mit insgesamt 71.340 qm. Dies entspricht einem Marktanteil von fast 30%. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz um stattliche 18.407 qm gesteigert werden.

Mit einem Marktanteil von 24,74% und insgesamt 62.589 qm belegt das kleinteilige Flächensegment (bis 500 qm) den dritten Platz. Aufgrund von deutlich mehr Mietvertragsabschlüssen (2015: 186 und 2016: 255), konnte der Umsatz um ca. 33 % gesteigert werden.

Im Bereich der Großvermietungen (> 5.000 qm) konnten drei Abschlüsse registriert und ein Umsatz von insgesamt 22.811 qm verzeichnet werden. Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz allerdings um 65.690 qm gesunken. Hintergrund ist, dass Abschlüsse oberhalb von 10.000 qm bisher gänzlich fehlen. Die beiden größten Mietvertragsabschlüsse in 2016 sind die Anmietungen der Douglas AG im „Duo“ (Hans-Günther-Sohl-Straße 5-11 im Teilmarkt Nordost/Grafenberg) mit ca. 8.629 qm und der Stepstone GmbH mit ca. 8.565 qm in der Liegenschaft Silvers im Hafen.





Mietpreisentwicklung:





Die Düsseldorfer Spitzenmiete erhöht sich um € 0,50 und beträgt zum Ende des 3. Quartals 26,50 €/qm und verharrt somit weiterhin auf sehr hohem Niveau. Nach wie vor werden die Spitzenmietpreise in dem Teilmarkt Königsallee / Bankenviertel erzielt.

Die gewichtete Durchschnittsmiete beträgt derzeit € 13,98/qm und ist gegenüber dem 3. Halbjahr 2015(€ 13,15/qm) leicht gestiegen.

Der Leerstand im Düsseldorfer Stadtgebiet konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter abgebaut werden und beträgt aktuell 630.500 qm, somit ergibt sich eine Leerstandsquote von 8,35 %.





Fazit:





Die Landeshauptstadt Düsseldorf kann mit seiner Vermietungsleistung trotz fehlender Großabschlüsse > 10.000 qm ein sehr solides Ergebnis erzielen.

Die Reduzierung des Leerstandes setzt sich weiter fort. In einigen Teilmärkten werden neuwertige Flächen knapp. Die im Bau befindlichen Projektentwicklungen werden dies deutlich abmildern und für Entspannung sorgen.

Im Jahresverlauf ist weiterhin mit einer hohen Nachfrage innerhalb aller Flächensegmente zu rechnen.

Großabschlüsse über 10.000 sind bisher ausgeblieben, befinden sich jedoch aktuell in Verhandlung.

Bis zum Ende des Jahres geht imovo von einer konstant hohen Nachfrage aus und hält weiterhin einen Jahresumsatz von bis zu 350.000 qm für möglich.



Über die imovo GmbH

Ein hohes Maß an Kundenorientierung - das ist auch das Erfolgsrezept des Immobilienberatungsunternehmens imovo, das als Management Buy Out aus dem Beratungsunternehmen Catella hervorgegangen ist. "Der Kunde, der sich für imovo entscheidet, bekommt ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich als Berater und Problemlöser auf Augenhöhe versteht", verspricht Knud Schaaf, geschäftsführender Gesellschafter von imovo. "Wir betrachten Projekte immer ganzheitlich, gehen auf jeden Anspruch ein und kreativ über Standards hinaus." Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung und Präzision in der Ausführung - diese Werte reklamiert das Unternehmen. Schaaf: "Unsere Kunden können sich auf uns als Partner verlassen."





