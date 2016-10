Immobilienportal ivd24immobilien.de stößt auf der EXPO REAL auf großes Interesse

Die Präsenz des Immobilienportals ivd24immobilien.de des Immobilienverbandes IVD auf der großen Gewerbeimmobilienmesse EXPO REAL ist auf großes Interesse gestoßen. Die internationale Leitmesse EXPO REAL fand Anfang Oktober in München statt. Das Portal ivd24immobilien.de war hierbei ein zentraler Magnet auf dem großen IVD Partnerstand.







Das neue Immobilienportal stieß sowohl bei IVD-Mitgliedern als auch Unternehmen, die nicht im Verband organisiert sind, auf großes Interesse. Einige nahmen das Portal bzw. das dahinter stehende Marketing-Konzept zum Anlass, sich um die Aufnahme in den IVD zu bemühen. Zudem interessierten sich Verbandsvertreter aus dem Ausland für das 2015 gegründete Portal.







Auch die Vorträge am Messestand stießen trotz des bei der EXPO REAL traditionell großen Messetrubels auf rege Teilnahme. Zudem nutzen viele PropTechs - der Name kommt von Property Technology und umfasst neue innovative Unternehmen, die zumeist online Services für den Immobilienmarkt anbieten - die Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen und ihre Services auch als Whitelabel-Lösung bei ivd24 zu integrieren. D.h. ivd24immobilien.de bzw. die dahinter stehende Technologie wird in Produkte und Dienstleistungen dieser Firmen eingebunden.







Hintergrund der Teilnahme an der Gewerbeimmobilienmesse ist die Tatsache, dass bei den im Portal angebotenen Immobilien inzwischen rd. ein Viertel Gewerbeobjekte sind. Insgesamt umfasst das Portal derzeit über 37.000 Immobilienangebote mit klar steigender Tendenz.







IVD24immobilien.de ist eine alternative Vermarktungsplattform und bietet Interessenten einen effizienten Weg, ihre Wunschimmobilie zu finden. Die Immobilien auf ivd24immobilien.de stammen ausschließlich von Maklern, die sich dem Berufsverband IVD angeschlossenen haben. Damit ist gewährleistet, dass die angebotenen Objekte auch real existieren und keine Schein- oder Lockobjekte sind.







Die auf ivd24immobilien.de angebotenen Immobilien lassen sich mit einer im Immobilienbereich bislang einzigartigen Vergleichsfunktion nebeneinander darstellen. Auf diese Weise ist es möglich, Größenangaben und Ausstattungsmerkmale von bis zu fünf Immobilien schnell und komfortabel abzulesen und ohne große Mühe zu vergleichen.

