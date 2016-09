Immobilienportal ivd24immobilien.de auf der EXPO REAL

Das Immobilienportal ivd24immobilien.de des Immobilienverbandes IVD, das 2015 mit großem Erfolg gestartet ist, wird dieses Jahr auf der großen Gewerbeimmobilienmesse EXPO REAL, die vom 4. - 6.10. in München stattfindet, vertreten sein. ivd24immobilien.de ist hierbei Standpartner am großen Messestand des IVD (Halle A1.130).



Hintergrund der Teilnahme an der Gewerbeimmobilienmesse ist, dass bei den im Portal angebotenen Immobilien inzwischen rd. ein Viertel Gewerbeobjekte sind. Insgesamt umfaßt das Portal inzwischen über 37.000 Immobilienangebote mit klar steigender Tendenz.



Als Ansprechpartner des innovativen neuen Portals werden auf der Messe Vorstand Ralf Sorg und die Aufsichtsräte Günther Gültling, Andreas Hubert, Sven Keussen, Prof. Stephan Kippes, Erik Nothhelfer und Sacha Volz zur Verfügung stehen.



Auf der Messe wirkt ivd24 dabei an folgenden Events/Diskussionsrunden mit zu denen Interessenten herzlich eingeladen sind (jeweils IVD-Stand Halle A1.130):



- 04.10.2016 15:30 Uhr - Das neue Immobilienportal von Profis für Profis



- 05.10.2016 16:00 Uhr - Digitale Mehrwerte für Makler, Verwalter und Sachverständige



- 06.10.2016 11:00 Uhr - Effiziente Tools für idealen Kundennutzen



Mit dem neuen Immobilienportal bietet der IVD Süd Immobilienunternehmen eine alternative Vermarktungsplattform und Interessenten einen effizienten Weg, ihre Wunschimmobilie zu finden.



Die Objekte in ivd24immobilien.de stammen ausschließlich von Maklern, die sich dem Berufsverband IVD angeschlossenen haben. Damit ist gewährleistet, dass die angebotenen Objekte auch real existieren und keine Schein- oder Lockobjekte sind.



Die in ivd24immobilien.de angebotenen Immobilien lassen sich mit einer im Immobilienbereich bislang einzigartigen Vergleichsfunktion nebeneinander darstellen. Auf diese Weise ist es möglich, Größenangaben und Ausstattungsmerkmale von bis zu fünf Immobilien schnell und komfortabel abzulesen und ohne große Mühe zu vergleichen.



ivd24immobilien.de zeichnet sich durch eine klare Darstellung der Immobilien aus, was Spaß beim Suchen macht. Die Suchergebnisse werden wahlweise geografisch oder in traditioneller Listenansicht dargestellt. Die Bedieneroberfläche im responsive Design passt sich optimal an das Endgerät des Kunden an (egal ob Smartphone, Tablet, Notebook oder PC) und ist für die mobile Nutzung optimiert.

