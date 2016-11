Bildung für alle! Gewinne für die Besten!

Am 16. November gibt es auf dem Campus der Universität des Saarlandes viel zu erleben. Am Tag der „Digitalen Bildung für alle“, der Begleitveranstaltung zum Nationalen IT-Gipfel, stellen Akteure aus Wissenschaft, Schule, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen zum digitalen Lehren und Lernen vor und bieten ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen und Selbsterleben an.



Die „Digitale Schnitzeljagd“ ist ein Veranstaltungshighlight für Schüler und Studierende. Mit „Double Dare“, einer vorab zu installierenden App fürs Smartphone, können sich Besucher auf unterschiedliche, ihrer Altersgruppe entsprechende Touren begeben. Im Rahmen einer Tour haben sie die Möglichkeit, die Ausstellerstände zu besuchen und spannende Aufgaben zu lösen. Ist eine Aufgabe gelöst, muss als Beweis ein am Stand versteckter QR-Code mit der App gescannt werden. Auf den Sieger warten tolle Preise.



Zu Double Dare



„Double Dare“ wurde von dem Sponsor und E-Learning Experten IMC AG entwickelt und ist kostenlos als Android und iPhone App erhältlich. Mit Double Dare kann jeder zeigen, was er kann.



Mitglieder der Double Dare Community können

- an öffentlichen Challenges teilnehmen,

- Erfolge mit dem sozialen Netzwerk teilen,

- Anerkennung und Respekt ernten.



Zur Digitalen Schnitzeljagd



Die "Digitale Schnitzeljagd" ist die erste öffentliche "Double Dare" Challenge. In der Facebook-Gruppe "Digitale Schnitzeljagd" werden bereits im Vorfeld der Veranstaltung wichtige Informationen zu den verschiedenen Challenges, den Gewinnen und der App bekanntgegeben (www.goo.gl/NHCkvj).



Die IMC ist als saarländisches IT-Unternehmen mit Hauptsitz auf dem Uni-Campus an zahlreichen Programmpunkten im Rahmen des Nationalen IT-Gipfels und des Begleitkongresses „Digitale Bildung für alle!“ beteiligt. Weitere Details dazu finden Sie auf der Unternehmenswebseite im Eventbereich.



Sie möchten mehr über die IMC und die Produkte und Lösungen erfahren? Besuchen Sie uns unter: www.im-c.de

imc information multimedia communication AG

IMC zählt zu den führenden Full-Service Anbietern für Learning Technologies und E-Learning Content. Seit 20 Jahren unterstützen wir Unternehmen und Institutionen bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung professioneller Lernstrategien. Unser mehrfach ausgezeichnetes Produkt- und Service Portfolio umfasst neben dem Learning und Talent Management System IMC Learning Suite auch das Electronic Performance Support System (EPSS) IMC Process Guide, ein GPS für komplexe Prozesse, sowie die Autorensoftware IMC Content Studio. Für Ersteller digitaler Inhalte bietet IMC den kostenlosen Cloud-Service IMC Teach. Darüber hinaus sind maßgeschneiderte und standardisierte Lerninhalte zu Themenbereichen wie Compliance Learning Teil des IMC Portfolios.



Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Kunden mit über 5 Millionen Nutzern in Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen aller Branchen und Größen der IMC.







