PR-Etat von ABT Sportsline geht auch 2017 an IKmedia

Bereits vor über zehn Jahren hat die PR- und Kommunikationsagentur IKmedia aus Schwaig bei Nürnberg erstmals den weltweit führenden Fahrzeugveredler für die Marken VW und Audi betreut – der Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit. Auch 2017 verantwortet IKmedia die Pressearbeit von ABT Sportsline und freut sich auf viele spannende gemeinsame Themen.



„Gerade in der PR-Branche ist es alles andere als selbstverständlich, so lange mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir das in unsere Arbeit gesetzte Vertrauen immer wieder mit unserer Arbeit bestätigen konnten“, so Agentur-Geschäftsführer Oliver Schielein: „Wir sind seit 21 Jahren am Markt und ABT Sportsline hat uns als Kunde über die Hälfte dieser Zeit begleitet.“



Und nun freut sich IKmedia zusammen mit einem seiner treuesten „Stammkunden“ auf eine im wahrsten Sinne des Wortes „spannende“ Saison. Bereits zum Internationalen Auto-Salon Genf im März präsentiert der weltgrößte VW- und Audi-Veredler ein wahres Feuerwerk an neuen Modellen.

