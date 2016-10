EZB-Pressekonferenz: Draghi bestätigt Erwartungen - mehr Klarheit im Dezember

Im Vorfeld des heutigen EZB-Treffens waren sich die Analysten relativ einig, dass mit keiner Veränderung der geldpolitischen Ausrichtung zu rechnen ist. Da jedoch vor dem Treffen vermehrt spekuliert worden war, dass die EZB ihr Aufkaufprogramm bald zurückfahren könnte, stieß die heutige Pressekonferenz auf ein höheres Interesse. So wurde vermutet, dass die EZB, auch wenn sie ihre Geldpolitik nicht ändert, zumindest die Gerüchte rund um eine bevorstehende Rückführung ihres Aufkaufprogramms bekannt geben wird. In ihrer Pressemitteilung hat sich die EZB jedoch an den bekannten Text gehalten. Nicht nur die Höhe der Zinsen ist unverändert geblieben, für eine geraume Zeit wird sie noch auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben. Auch für das Aufkaufprogramm hat sich die offizielle Aussage nicht geändert, es läuft bis mindestens März 2017 und das Volumen bleibt bei 80 Mrd. Euro.



Draghi wollte sich zu einer möglichen Verlängerung des Programms bzw. einer Reduzierung des Volumens nicht äußern und betonte, dass diese Aspekte nicht besprochen worden sind. Er hob jedoch hervor, dass die EZB im Dezember 2016 die Ergebnisse der Komitees über die Beurteilung, Umsetzung und Effektivität des Programms sowie neue Wachstumsprognosen vorliegen haben wird. Dies sollte die Notenbank, so Draghi, in die Lage versetzen, ihre Geldpolitik, und vor allem die Dauer des Aufkaufprogramms, ausreichend zu beurteilen und konkrete Aussagen treffen zu können.



Nach den Aussagen der EZB hält die moderate Erholung an und die europäische Wirtschaft zeigt sich relativ robust. Das Prognoserisiko für die Euro-Zone bleibt jedoch hoch. Dies ist auch deshalb der Fall, da die EZB im September ihre Wachstumsprognosen trotz der ansteigenden Unsicherheiten aufgrund des Brexit-Votums kaum angepasst hat. Ob die EZB im Dezember jedoch ausreichend Vertrauen in die Konjunkturerholung der Euro-Zone haben wird, bleibt abzuwarten, da sich die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien in die Länge ziehen, und die Unsicherheiten für den Ausblick 2017/18 hoch sein könnten. So ist es weiterhin unsicher, ob die EZB im Dezember die Rückführung des Aufkaufprogramms ankündigen wird. Anhand der Risiken ist höchstens von einer graduellen Rückführung des Programms auszugehen. Draghis Äußerungen lassen jedoch vermuten, dass die EZB im Dezember in der Tat konkrete Aussagen über den weiteren Verlauf des Programms tätigen wird. Dies könnte eine Veränderung der Parameter genauso wie ein Zeitplan für die Rückführung des Programms bedeuten könnte. Eine Verlängerung des Programms würde die EZB hingegen zu einer Veränderung der Parameter zwingen, um so ausreichend Wertpapiere für ihren Aufkauf zu finden.



Die EZB hält an ihrer Einschätzung fest, dass niedrige bzw. negative Zinsen erfolgreich sind, um Inflationsdynamiken in die richtige Richtung zu steuern und den geldpolitischen Transmissionsmechanismus zu gewährleisten. So teilt Draghi nicht die Einschätzung, dass negative Zinsen mehr und mehr zum Problem werden, sondern als Teil der Lösung für die Euro-Zone und ihre Konjunkturdynamiken anzusehen sind. Weder das Aufkaufvolumen noch eine weitere mögliche Senkung der Zinsen wurden diskutiert. Draghi relativierte zudem die Sorge über eine mögliche Ratingverschlechterung Portugals. Er betonte die Reformanstrengungen und Fortschritte der portugiesischen Regierung. Eine finale Herabstufung würde bedeuten, dass die EZB keine weiteren portugiesischen Staatsanleihen aufkaufen könnte.



Fazit: Nach den Verlautbarungen aus der heutigen EZB-Pressekonferenz erachten wir es als unwahrscheinlich, dass die EZB das Aufkaufprogramm deutlich zurückfährt, wenn die Unsicherheit über den weiteren konjunkturellen Verlauf der Euro-Zone anhält bzw. ansteigt. Die EZB hatte im September 2016 ihre Wachstumsprognosen für 2017 kaum nach unten angepasst. Dies deutet auf ein erhöhtes Prognoserisiko hin und könnte eine mögliche negative Revidierung der Prognosen im Dezember mit sich bringen. Grundsätzlich spricht dies für eine mögliche Verlängerung bzw. eine nur moderate Rückführung des Aufkaufvolumens. Wir erachten deshalb eine Anpassung der Rahmenbedingungen des Programms als wahrscheinlich, ebenso wie eine nur graduelle Rückführung im Jahr 2017. Laut Draghi wird die EZB im Dezember 2016 ihre konkreten nächsten Schritte und Einschätzungen bekanntgeben. Basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand wird dies allerdings keine bevorstehende Veränderung der negativen Zinsen beinhalten.



Disclaimer:



Diese Unterlage und die darin enthaltenen Informationen begründen weder einen Vertrag noch irgendeine Verpflichtung und sind von der IKB Deutsche Industriebank AG ausschließlich für (potenzielle) Kunden mit Sitz und Aufenthaltsort in Deutschland bestimmt, die auf Grund ihres Berufes/ Aufgabenstellung mit Finanzinstrumenten vertraut sind und über gewisse Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um unter Berücksichtigung der Informationen der IKB Deutsche Industriebank AG ihre Anlage- und Wertpapier(neben)dienstleistungsentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung der Hinweise der IKB Deutsche Industriebank AG angemessen beurteilen zu können. Außerhalb Deutschlands ist eine Verbreitung untersagt und kann gesetzlich eingeschränkt oder verboten sein.



Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder (i) eine Anlageberatung (ii) noch eine individuelle Anlageempfehlung, (iii) noch eine Einladung zur Zeichnung (iv) noch eine Willenserklärung oder Aufforderung an den Kunden ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten abzugeben oder einen Vertrag über eine Wertpapier(neben)dienstleistung zu schließen, dar. Die Unterlage wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen, steuerlichen oder bilanziellen Rat zu geben. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage. Eine Änderung der Meinung des Verfassers ist daher jederzeit möglich, ohne dass dies notwendigerweise publiziert wird. Die in der Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der IKB wider. Prognosen zur zukünftigen Entwicklung geben Annahmen wieder, die sich in Zukunft als nicht richtig erweisen können; für Schäden, die durch die Verwendung der Unterlage oder von Teilen davon entstehen, wird nicht gehaftet.



Bei der Unterlage handelt es sich auch nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des WpHG. Sie unterliegt daher nicht den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an eine Finanzanalyse. Die inhaltlichen und organisatorischen Vorgaben an eine Finanzanalyse sind nicht anwendbar. Ein Verbot des Handelns vor Veröffentlichung besteht nicht.



Die vorliegende Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Das Bearbeiten oder Umarbeiten der Unterlage ist untersagt. Eine Verwendung der Unterlage für gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der IKB Deutsche Industriebank AG zulässig.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren