Ausblick Euro-Zone: stabiles Wachstum bei größeren Risiken

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im dritten Quartal um 0,3 % zum Vorquartal gewachsen. Damit wurde die Vorabschätzung von Eurostat bestätigt. Die Dynamik ist breit angelegt: So weisen alle bisher veröffentlichten Wachstumsraten der Euro-Länder ein positives Vorzeichen aus. Unter den vier großen Ländern zeigt derzeit Spanien (+0,7 % zum Vorquartal) die stärkste Dynamik und Frankreich (+0,2 %) ist nach einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität im zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Deutschland (+0,2 %) und insbesondere Italien (+0,3 %) konnten ebenfalls zulegen.



Die deutsche Wirtschaft hat dabei etwas mehr an Schwung verloren als erwartet. In der ersten Jahreshälfte war das BIP noch um 0,7 % im ersten Quartal und um 0,4 % im zweiten Quartal gestiegen. Für positive Impulse sorgten weiterhin vor allem Verbraucher und Staat, die ihren Konsum steigerten, der Außenhandel hingegen bremste das Wachstum im dritten Quartal. Zum Vorquartal waren die Exporte leicht rückläufig, während die Importe geringfügig anstiegen. Impulse kamen vom Bau, in Maschinen und Anlagen wurde dagegen wie bereits im Vorquartal weniger investiert. Für das Gesamtjahr 2016 bleibt die IKB damit bei ihrer Prognose von 1,7 % BIP-Wachstum, das sich im nächsten Jahr auf 1,4 % abschwächen dürfte.



Die französische Wirtschaft hat nach einer leichten Schrumpfung im zweiten Quartal wieder den Wachstumspfad eingeschlagen und konnte im dritten Quartal um 0,2 % zulegen. Während der staatliche Konsum, kräftige Lagerinvestitionen und solide Anlageinvestitionen zu den Wachstumsstützen zählten, enttäuschte der private Konsum durch Stagnation. Insgesamt hätte das Wachstum im dritten Quartal durchaus etwas stärker ausfallen können, wenn nicht der Außenbeitrag spürbar gebremst hätte. Die Staatsausgaben sind für Frankreich ein wichtiger stabilisierender Faktor, der im vierten Quartal angesichts der im Frühjahr 2017 anstehenden Präsidentschaftswahlen nicht an Intensität verlieren dürfte. Für Frankreich ist für das Gesamtjahr 2016 und auch für 2017 von einem Wachstum von 1,3 % auszugehen.



Das BIP in Italien legte im dritten Quartal um 0,3 % zu und überraschte damit nach der Nahezu-Stagnation im Sommer positiv. Insgesamt sollte die italienische Wirtschaft aber in 2016 und 2017 mit unter 1 % nur sehr moderat zulegen. Neben strukturellen Hindernissen dürfte das aufgrund der hohen Anzahl notleidender Kredite nicht nachhaltig gelöste Bankenproblem das Tempo anhaltend bremsen. Zudem bleibt das Verfassungsreferendum am 4. Dezember ein Risikofaktor, der Italien in eine politische Krise stürzen könnte. Denn Gegner und Populisten setzen auf die Unzufriedenheit der Italiener und den Trump-Effekt, um die Wahl als Abrechnung mit der Renzi-Regierung zu nutzen.



Rückenwind erhält die Euro-Zone dagegen nun schon seit 13 Quartalen in Folge von der spanischen Wirtschaft. Trotz des Ringens um eine neue Regierung gelang ein BIP-Wachstum von 0,7 % im dritten Quartal nach 0,8 % in den vorangegangenen Quartalen. Damit sollte sich in 2016 ein Jahreswachstum von über 3 % ergeben. Für 2017 wird mit einer nur leichten Verlangsamung des Tempos gerechnet. Das Jahreswachstum dürfte sich auf unter 2 % reduzieren, vor allem aufgrund fehlender Basiseffekte, nicht als Folge einer schwachen BIP-Dynamik. Die spanische Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs.



Der zunächst befürchtete negative Schock nach dem Brexit-Votum der Briten ist bis dato ausgeblieben. Zwar präsentiert sich die Konjunktur in der Euro-Zone erstaunlich robust, allerdings werden sich die eigentlichen Implikationen eines Austritts Großbritanniens auf die politische und wirtschaftliche Landschaft Europas erst noch zeigen. Risikofaktor bleiben die Pläne des neuen US-Präsidenten Trump – dies gilt vor allem mittelfristig. Kurzfristig dürfte die Trump-Präsidentschaft das US-Wachstum stützen bzw. stärken, da seine Wirtschaftspolitik Züge einer klassischen fiskalischen Stimulierung aufweist. Auch die Finanzmärkte scheinen diese Einschätzung zu haben, was sich im Anstieg der 10-jährigen US-Renditen auf über 2 % spiegelt. So mag mittelfristig aufgrund möglicher Neuverhandlungen von Freihandelsabkommen eine gewisse Unsicherheit über den weltwirtschaftlichen Ausblick bestehen, diese sollte allerdings nicht überbewertet werden. Ein Zinsanstieg der Fed im Dezember ist weiterhin zu erwarten.



Daneben steht aber auch die Euro-Zone selbst vor weiteren erheblichen Herausforderungen. So wird 2017 in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland gewählt. Die zunehmend negative Wahrnehmung der Globalisierung und die Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die sich im Brexit und in der US-Präsidentenwahl widerspiegeln, könnten auch bei den anstehenden Wahlen an Bedeutung gewinnen und radikaleren Parteien mehr Gewicht verleihen.



Der aktuelle Konjunkturausblick für die Euro-Zone sowie sich aufbauende Unsicherheiten lassen vermuten, dass trotz des stabilen, allerdings auch moderaten Wachstums in der Euro-Zone mit einer Verlängerung des EZB-Aufkaufprogramms nach März 2017 zu rechnen ist. Die Möglichkeit einer graduellen Rückführung bleibt im weiteren Verlauf von 2017 nicht ausgeschlossen. Mit steigender Inflationsrate sollten die deutschen Renditen weiter nach oben tendieren. Volatilitäten dürften aufgrund möglicher Ankündigungen der EZB jedoch ausgeprägt bleiben. Mit einem baldigen Ende der Negativzinspolitik ist nicht zu rechnen, auch wenn sich der Druck auf die EZB bei einem anhaltend stabilen Wirtschaftsausblick erhöhen sollte.



Fazit: Die Wirtschaft der Euro-Zone bleibt auf Wachstumskurs, alle Mitgliedsländer haben im dritten Quartal dazu beigetragen. Vor allem Krisenländer wie Italien und Portugal konnten ihre Dynamik verbessern. Wie nachhaltig das sein wird, bleibt jedoch angesichts struktureller Probleme abzuwarten. Die IKB-Prognose von 1,5 % BIP-Wachstum für die Euro-Zone in 2016 ist damit trotz des Brexit-Referendums weiterhin erreichbar, auch der Ausblick für 2017 ist grundsätzlich positiv. Allerdings bleibt das Prognoserisiko hoch, da der Ausgang der Brexit-Verhandlungen ebenso offen ist, wie die Konkretisierung der Wirtschaftspolitik Trumps. Die IKB erwartet in 2017 ein BIP-Wachstum in der Euro-Zone von 1,2 % und eine Inflationsrate von 1,4 %. Eine Verlängerung des EZB-Aufkaufprogramms nach März 2017 ist zu erwarten. Allerdings ist in Abhängigkeit von der Risikoentwicklung im weiteren Verlauf von 2017 auch eine Reduzierung des Aufkaufvolumens nicht auszuschließen. Es ist aber verfrüht, 2017 mit einer Abkehr von der Negativzinspolitik zu rechnen.



Disclaimer:



