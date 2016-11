Frischer Input

Das neue Programm der IHK-Akademie Schule ist da. Die offene Vortragsreihe bietet wieder eine Auswahl praxisnaher Themen zur Berufs- und Studienorientierung sowie zu Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Eingeladen sind Lehrkräfte, Eltern, Sozialpädagogen und alle Neugierigen.



Ein echter Kommunikations-Guru ist dabei, eine ehemalige Flamenco-Tänzerin, ein ehrenamtlicher Lebensretter, Ausbildungsprofis sowie eine Expertin in Sachen „Jugendliche Lebenswelten“: Die Vortragsreihe „Akademie Schule“ der IHK Reutlingen bietet im aktuellen Schuljahr wieder ein breites Spektrum an Themen und Referenten. Der Input aus der Praxis soll vor allem Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, die Jugendliche bei der Berufs-und Studienorientierung begleiten. Dazu gibt’s fachlichen Input von Betriebsvertretern, freien Dozenten und Wissenschaftlern.



Ein Angebot für alle Neugierigen



Weil Berufs- und Studienorientierung sich heutzutage nicht nur im Klassenzimmer abspielt und der Kontakt zu außerschulischen Partnern immer wichtiger wird, stehen auch Themen zu Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung auf dem neuen Programm der IHK-Akademie Schule. Ziel ist es, Berufsorientierung so interessant wie möglich zu gestalten und Lehrkräfte bei dieser zentralen Aufgabe nachhaltig zu unterstützen. Zur Vortragsreihe sind Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten, Sozialpädagogen, Eltern, Jobpaten und alle Neugierigen eingeladen. Die Vorträge starten ab Januar 2017. Anmeldung ab sofort möglich unter ausbildungsmarketing@reutlingen.ihk.de. Interessierte finden das neue Programm im Internet unter www.wirtschaft-macht-schule.de.

