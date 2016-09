Engagement der Unternehmen in der Integration von Flüchtlingen Urkundenverleihung in Nürnberg / IHK-Fortbildungen für Mitarbeiter

Der Integrationspakt zwischen Politik und Bayerischer Wirtschaft zeigt Wirkung. Allein seit Juni dieses Jahres haben bisher 91 Personalverantwortliche und Ausbilder oberbayerischer Unternehmen am Seminar "Betriebliche Integration von Flüchtlingen" teilgenommen. In den IHK-Akademien von München, Ingolstadt und Rosenheim konnten die Teilnehmer interkulturelle Kompetenzen erweitern, ihre Kommunikation trainieren sowie Strategien zur Überbrückung von Kulturunterschieden erlernen.



Gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hat Eberhard Sasse, Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIHK), in Nürnberg die Teilnahmeurkunden überreicht. Sasse bedankte sich für den Einsatz der Teilnehmer: "Als Mitarbeiter mit Personalverantwortung tragen Sie in besonderem Maße zum Gelingen des Integrationspaktes und zur Eingliederung der Geflüchteten bei. Sie sind ein eindrucksvolles Beispiel für das gelebte Leitmotiv der bayerischen IHKs: 'Gemeinsam unternehmen wir Verantwortung'".



Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ist vom Nutzen der Fortbildung überzeugt: "Betriebe wie Ihre geben Flüchtlingen die Chance, im Arbeitsleben Fuß zu fassen. Das Projekt "Betriebliche Integration von Flüchtlingen" ist ein wichtiger Eckpfeiler der Initiative "Integration durch Ausbildung und Arbeit", die wir letztes Jahr gestartet haben. Mit Praxistipps für Unternehmen nimmt dieses bayerische Projekt deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein."

