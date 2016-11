Ausbildungssprechtag im IHK-Regionalbüro Hattingen

Das Regionalbüro Hattingen der IHK Mittleres Ruhrgebiet lädt für den 1. Dezember wieder zum Ausbildungssprechtag ein: Von 13 bis 17 Uhr können sich Betriebe, aber auch Auszubildende zu Fragen der Ausbildung informieren lassen. Und dies selbstverständlich kostenlos.



Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an die IHK-Mitgliedsunternehmen in Hattingen, die aktiv ausbilden oder beabsichtigen, in Zukunft auszubilden.



Nutzen können den Ausbildungssprechtag darüber hinaus aber auch Auszubildende aus Hattinger Betrieben, bei denen sich während ihrer Ausbildung Beratungsbedarf ergeben hat oder die sich mit Blick auf ihre berufliche Zukunft informieren lassen wollen zu Fragen wie: Welche beruflichen Perspektiven ergeben sich nach der Ausbildung, unter welchen Voraussetzungen ist eine vorgezogene Prüfung möglich oder wie wird die Schulzeit auf die wöchentliche Ausbildungszeit angerechnet?



Termine für den Sprechtag im IHK-Regionalbüro Hattingen, Im Bruchfeld 17, können mit Jörn Kleinelümern, Tel.: (0 23 24) 3 80 88 01, vereinbart werden.

