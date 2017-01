Sternsinger besuchen IHK zu Rostock

Die Sternsinger aus der Don Bosco Schule in Rostock haben auch in diesem Jahr wieder die IHK zu Rostock besucht und ihren Segen gespendet. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“ lautet das aktuelle Motto, mit dem die Sternsinger auf die Folgen der globalen Erwärmung aufmerksam machen. Dieses Jahr kommen die eingesammelten Spenden unter anderem Kindern in Kenia zugute.

