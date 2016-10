IHK ehrt beste Auszubildende: "Vieles richtig gemacht"

Die besten Auszubildenden des Prüfungsjahres 2016 hat die IHK zu Rostock heute im Rahmen der „22. Bestenehrung“ in der Nikolaikirche Rostock geehrt. 36 Absolventenaus 28 verschiedenen Berufsausbildungen wurden für ihre sehr guten Prüfungsergebnisse ausgezeichnet. Sieben der Ausgezeichneten erhielten ein Weiterbildungsstipendium der IHK. IHK-Vizepräsident Hans Joachim Spönemann ehrte auch junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die schon im vergangenen Jahr ihre Ausbildung mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen hatten und mit einem Weiterbildungsstipendium in die berufliche Fortbildung gestartet sind. Mehr als 50 Unternehmensvertreter waren bei der Veranstaltung dabei und stolz auf ihre ehemaligen Auszubildenden.



Insgesamt fast 2.500 Auszubildende waren im Winter 2015/16 und im Sommer 2016 durch die IHK zu Rostock geprüft worden.



„Wie wird Frau oder Mann eigentliche Beste/r?“ fragte Hans Joachim Spönemann. „Erreiche sehr gute Leistungen in Theorie und Praxis und Du kannst Beste/r werden“, beantwortete er gleich selbst die Frage. Das sei aber leichter gesagt als getan, eine Menge Arbeit, eine gehörige Portion Fleiß, kombiniert mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit gehörten in jedem Fall dazu. Zudem: „Die Unterstützung von Berufsschullehrern, von Ausbildern und Betrieben, von Freunden, Partnern und den Eltern.“ Mit den von den Besten erreichten Ergebnissen stünden ihnen als junge Facharbeiter und Facharbeiterinnen nun alle Wege offen: in einem Unternehmen, für ein Studium oder eine Weiterbildung oder auch für eine Unternehmensnachfolge. Die IHK stehe den jungen Menschen dabei beratend zur Seite. An das Publikum appellierte der IHK-Vizepräsident: „Fragen Sie uns, die IHK, was wir für Sie tun können!“



An die Unternehmensvertreter und -vertreterinnen gewandt lobte Hans Joachim Spönemann: „Sie haben vieles richtig gemacht. Sie haben Ihre Auszubildenden gefordert und gefördert, Talente und Fertigkeiten entdeckt, kurzum: Sie haben mitgeholfen, richtig gute Fachkräfte heranzubilden.“ Der IHK-Vizepräsident zollte den engagierten Lehrerinnen und Lehrern an den Beruflichen Schulen besonderen Respekt, sie hätten mehr als nur die Basics für das künftige Berufsleben vermittelt: „Vielen Dank für Ihre Mühe! Es hat sich gelohnt!“ Gleiches gelte auch für die Ausbilder und die Prüfer, ohne deren Einsatz die IHK Ausbildung und Prüfung nicht stemmen könne.



Die IHK übergab im Rahmen der Bestenehrung erstmals auch die „Meister-Extra“-Prämie.



Information „Meister-Extra“



In Mecklenburg-Vorpommern kann jeder erfolgreiche Absolvent der beruflichen Weiterbildung zum Handwerksmeister oder Industriemeister das „Meister-Extra“ des Wirtschaftsministeriums MV erhalten. Mit dem „Meister-Extra“ soll das persönliche Engagement für die Meisterqualifikation anerkannt und der Meister-Titel als Gütesiegel für die Qualität im Handwerk und in der Industrie in Mecklenburg-Vorpommern gestärkt werden. Das „Meister-Extra“ stellt die finanzielle Anerkennung einer Leistung dar und ist somit ein Anreiz, sich beruflich fortzubilden (im Gegensatz zur Ausbildungsbeihilfe nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz AFBG). Die Zuwendung in Höhe von 1.000 Euro wird einmal pro Person für nach dem 01.01.2016 abgeschlossene Meisterprüfungen in Handwerk und Industrie gezahlt.

