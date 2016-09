IHK bietet Unterstützung an

Heute sind weitere Verträge zwischen MV WERFTEN und Zulieferern zur Unterzeichnung gekommen. Die IHK zu Rostock hat MV Werften dabei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.



Jens Rademacher, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock: „Die heutige Vertragsunterzeichnung des Unternehmens mit Planern ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Investitionsstrategie der MV WERFTEN an den Standorten Rostock, Stralsund und Wismar.“



Der IHK-Hauptgeschäftsführer bot IHK-Unterstützung zur Kontaktanbahnung zu regionalen Produzenten und Dienstleistern an und wies hin auf eine Informationsveranstaltung der MV WERFTEN am 1. November 2016 im Vorfeld der 7. Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die die IHK zu Rostock im Auftrag des Ausschusses Maritime Wirtschaft der IHKs in Mecklenburg-Vorpommern organisiert.

