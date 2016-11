IHK-Wahl 2016: Stimmenauszählung am 10. November 2016

Die Amtszeit der Vollversammlung läuft turnusmäßig im März 2017 ab. Rund 36.000 Unternehmen aus der Hansestadt Rostock, den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen hatten bis zum 1. November 2016 die Möglichkeit, ihr Parlament, die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock, neu zu wählen. Alle IHK-zugehörigen Unternehmen sind herzlich eingeladen, an der Stimmenauszählung am Donnerstag, dem 10. November 2016, um 10:00 Uhr in der IHK zu Rostock (Ernst-Barlach-Str. 1-3, 18055 Rostock Saal Mecklenburg-Vorpommern) teilzunehmen. Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten (Tel.-Nr. 0381/338-401).

