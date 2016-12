IHK-Vollversammlung beschließt Premiumthemen für 2017 und senkt erneut Mitgliedsbeiträge um 15 Prozent

Die Themen Digitalisierung in der Wirtschaft, Fachkräftesicherung und maritime Wirtschaft werden 2017 genauso die Arbeit der IHK zu Rostock prägen wie die Vertretung des wirtschaftlichen Gesamtinteresses zur Bundestagswahl oder die Unternehmensnachfolge. Diese und weitere Premiumthemen hat die IHK-Vollversammlung heute Abend beschlossen.



Zudem hat die Vollversammlung für das Geschäftsjahr 2017 festgelegt, die Beiträge erneut pauschal um 15 Prozent abzusenken. Dieses ist aufgrund des positiven Geschäftsverlaufes im Jahr 2016 möglich geworden. Damit werden die Unternehmen insgesamt um weitere ca. 800.000 Euro entlastet. Bereits vor einem Jahr hatte die IHK-Vollversammlung eine dauerhafte Änderung der Struktur des Beitragstarifs beschlossen. Dieses bewirkte bzw. bewirkt eine Beitragsentlastung für die Unternehmen in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Euro in den Jahren 2016 und 2017.



„Jahr für Jahr setzen wir damit wie angekündigt unseren Plan, unsere Rücklagen ausgewogen abzubauen, ein weiteres Stück um“, erklärt Claus Ruhe Madsen, Präsident der IHK zu Rostock.



Die von der Vollversammlung beschlossene Wirtschaftssatzung für das Jahr 2017 wird in der IHK-Zeitschrift WIR und unter www.rostock.ihk24.de veröffentlicht.

