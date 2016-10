Absicherung von Exportgeschäften

Gemeinsam mit der Euler Hermes Aktiengesellschaft bietet die IHK zu Rostock am Montag, den 17. Oktober 2016 von 10 bis 16 Uhr einen Beratertag zu den Export- und Investitionsgarantien des Bundes an. Firmenberater Igor Sufraga erörtert in Einzelgesprächen die Voraussetzungen und Deckungsmöglichkeiten der staatlichen Exportkreditgarantien für konkrete Unternehmensgeschäfte und zeigt Finanzierungslösungen auf.



Die Bundesregierung unterstützt mit den Export- und Investitionsgarantien deutsche Unternehmen bei ihren internationalen Aktivitäten. Die sogenannten Hermesdeckungen sichern Exporteure gegen politisch und wirtschaftlich bedingte Forderungsfälle ab und erleichtern die Finanzierung des Exportgeschäfts. Wie Hermesdeckungen funktionieren und welche Möglichkeiten sie insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihren Auslandsgeschäften bieten, ist Thema des IHK-Beratertages.



Anmeldungen zu den kostenlosen Einzelgesprächen nimmt Petra Kubasch, kubasch@rostock.ihk.de, Tel.Nr. 0381 338-241, entgegen.

