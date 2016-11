Zollrechtliche Abwicklung von Importen

Ein Seminar in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern erläutert am Mittwoch, dem 14. Dezember, die Regeln für die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland. Importsachbearbeiter erfahren nicht nur, wie sie eine Zollanmeldung erstellen oder welche Bemessungsgrundlagen für die Abgabenberechnung gelten. Sie erhalten auch Wissenswertes zum zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO), viele Details zu den Versandverfahren und Hinweise zur Überführung einer Nichtgemeinschaftsware in den freien Verkehr. Das Ziel des Seminars ist die Beherrschung der gesamten Zollabwicklung, weshalb Vorkenntnisse erwartet werden.



Die Teilnahme kostet 295,00 €. Anmeldungen nimmt Claudia Blaak an, Telefon (06181) 92 90 - 83 11, E-Mail c.blaak@hanau.ihk.de

