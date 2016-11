Standortfaktor Sport

Für viele ist Sport die schönste Nebensache der Welt. Für die Wirtschaft ist der Sport viel mehr. Das gilt auch für den Norden: In Schleswig-Holstein sind immerhin 4,2 Prozent der Beschäftigten in der Sportwirtschaft tätig, die hier wie bundesweit einen wachsenden Anteil an der Bruttowertschöpfung hat. Publikumswirksame Sportevents prägen das positive Image einer Region, die zudem von Synergien zur Tourismus- und Gesundheitswirtschaft profitiert.



Über die ökonomische Bedeutung des Sports und die wechselseitigen Beziehungen zur Wirtschaft möchten wir mit hochkarätigen Gästen sprechen und laden Sie als Medienvertreter dazu herzlich ein.



Zum Themenabend „Sport und Wirtschaft“ am 29. November 2016 um 17 Uhr in der IHK Flensburg erwarten wir





Heribert Bruchhagen, ehemaliger Bundesligaspieler, Trainer, Manager und TV-Fußballexperte

Ljubomir Vranjes, Trainer der SG Flensburg-Handewitt

Hans-Jakob Tiessen, Präsident des Landessportverbandes Schleswig-Holstein

Norbert Erichsen, Geschäftsführer FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, Beirat der SG Flensburg-Handewitt

Alexander Erichsen, Prokurist FTN Fahrzeugtechnik Nord, Bundesliga-Segler





Moderation: Petra Vogt, Pressesprecherin IHK Flensburg.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren