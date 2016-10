Neue IHK-Geschäftsbereichsleiterin

Mit Dirk Nicolaisen verabschiedet sich der dienstälteste Mitarbeiter der IHK Flensburg in den Ruhestand: 38 Jahre war der Tourismusexperte für die Kammer tätig und hat sich in dieser Zeit stark für die deutsch-dänische Zusammenarbeit engagiert.



Neue Leiterin des Geschäftsbereichs „International“ und zusätzlich für den Geschäftsbereich „Existenzgründung und Unternehmensförderung“ ist Sedef Atasoy (36). Die gebürtige Flensburgerin war nach ihrem zweiten juristischen Staatsexamen acht Jahre bei der IHK zu Kiel in verschiedenen Aufgabenstellungen tätig, davon knapp fünf Jahre als Referentin für Existenzgründung und Unternehmensförderung.



Uwe Möser, Präsident der IHK Flensburg, würdigte bei der heutigen (31.10.) Verabschiedung von Dirk Nicolaisen dessen langjähriges Engagement für den Tourismus und die Wirtschaft in der Grenzregion: „Sie stehen für etwas, das für unsere Arbeit von unschätzbarem Wert ist: Kontinuität. Die Liste Ihrer Verdienste ist lang, und leichter fiele wohl die Aufzählung, wo Sie in Sachen Tourismus und deutsch-dänischer Zusammenarbeit nicht aktiv waren.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren