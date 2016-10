Integration: Erfolg in kleinen Schritten

Seit April ist Sonia Kefi Willkommenslotsin bei der IHK Flensburg. Ihre Aufgabe besteht im Kern darin, geflohenen Menschen den Zugang zu einer Berufsausbildung zu ermöglichen. Für die Unternehmen bietet sich dadurch die Chance, die passende Besetzung für offene Stellen zu finden, die sich auf "normalem" Wege oft schwierig gestaltet.



Sie berät auf der einen Seite Interessenten und hilft ihnen dabei, die notwendigen Nachweise und Papiere zusammenzustellen, auf der anderen Seite ist sie Ansprechpartnerin für Betriebe, die Praktikanten oder Auszubildende mit Fluchthintergrund beschäftigen möchten und begleitet beide Seiten auch nach der Vermittlung.



Der Weg zum Erfolg ist kleinteilig, von Fall zu Fall höchst individuell und durch die Vielzahl der jeweils zu konsultierenden Ansprechpartner und Behörden oft auch langwierig. Doch der Aufwand hat sich für eine Reihe von Flüchtlingen bereits gelohnt: Sie haben ihren Platz in Unternehmen des Flensburger IHK-Bezirks gefunden - die meisten von ihnen als Auszubildende, andere zunächst für ein Praktikum.



Ein Erfolg, der nicht zuletzt auf den Erfahrungen und der Expertise der Willkommenslotsin beruht: Sonia Kefi, deren Familie aus Tunesien stammt, spricht Deutsch, Arabisch und Englisch und kennt sich mit den kulturellen Hintergründen der Bewerber bestens aus. Die Wirtschaftswissenschaftlerin hat vor ihrem Wechsel in den Norden in einem Kölner Fortbildungszentrum für muslimische Frauen gearbeitet und schon dort Flüchtlinge an regionale Arbeitgeber vermittelt.



"Dass ich mit den Menschen in ihrer Muttersprache reden kann, erleichtert die Sache enorm. Ich kann mich in ihre Situation hineindenken, weil ich weiß, wie sie ticken", so die 28-Jährige, die von ihren Mandanten respektvoll mit "Frau Lehrerin" angesprochen wird.



Für ein Interview über Beispiele erfolgreicher Vermittlung, bürokratische Hürden, die es im Einzelfall zu überwinden gilt, das Zusammenspiel der verantwortlichen Behörden und Fortschritte der Integration in die Berufsausbildung vor Ort steht Ihnen Sonia Kefi gern zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung!



Link zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Aufgabenbeschreibung für Willkommenslotsen



http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/passgenaue_besetzung/publikationen/aufgabenbeschreibung_willkommenslotsen.pdf





