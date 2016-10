Offizielle Enthüllung der Werbekampagne zur Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017

Der Countdown läuft: Ab dem 13. April 2017 wird Berlin zum größten Gartenfestival Deutschlands - die Internationale Gartenausstellung lädt dann an 186 Tagen bis zum 15. Oktober 2017 zu unvergesslichen Erlebnissen auf über 100 ha rund um um die Gärten der Welt und dem neu entstehenden Kienbergpark ein. Die IGA Berlin 2017, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der Dekade, lockt ihre Gäste mit zeitgenössischen Gärten aus fünf Kontinenten, dem spektakulären Aussichtsbauwerk „Wolkenhain" auf dem Kienberg, floraler Pracht, Wassergärten, Open-Air-Konzerten und neuen Spielplätzen u.v.m. nach Marzahn-Hellersdorf. Neben diesem „MEHR aus Farben" können sich die Besucherinnen und Besucher vor allem auf eine spektakuläre Fahrt über das gesamte IGA-Gelände mit Berlins erster Kabinen-Seilbahn freuen.



Nachdem der Kartenvorverkauf Ende September 2016 bereits gestartet ist, wird nun die offizielle Kampagne zur ersten IGA der Hauptstadt vorgestellt. Am Montag, 10. Oktober 2016, 11.30 Uhr laden wir Journalistinnen und Journalisten zur Marzahner Bockwindmühle, einem der Schauplätze der IGA-Kampagnenmotive, ein. Die gesamte Kampagne - umgesetzt von der Berliner Agentur WE DO - besteht derzeit aus sechs verschiedenen, berlintypischen Motiven und wird in den nächsten Monaten bundesweit und in Berlin für die erste internationale Gartenausstellung der Hauptstadt werben. Der Fokus hierbei liegt stark auf Menschen, deren Freude auf die IGA sich in besonderer Weise auf den Motiven widerspiegelt. An diesem Tag werden vorerst drei der Kampagnenmotive, im Beisein eines der „Gesichter" der Kampagne, enthüllt und die Kampagnen-Idee dahinter näher erläutert.



Zur Vorstellung der IGA-Kampagne zugegen sind:





Staatssekretär Christian Gaebler für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Bezirksbürgermeister Stefan Komoß

Katharina Lohmann (ehem. Langsch), Geschäftsführerin der IGA Berlin 2017 GmbH

Christoph Schmidt, Geschäftsführer der Grün Berlin GmbH und IGA Berlin 2017 GmbH





Der Pressetermin findet an der Bockwindmühle Marzahn, Hinter der Mühle 4, 12685 Alt-Marzahn statt. Ein Parkplatz befindet sich an der Allee der Kosmonauten.



Wir würden uns freuen, Sie zu diesem Anlass zu begrüßen und bitten um Ihre Akkreditierung bis zum 07. Oktober 2016 per E-Mail an pressestelle@iga-berlin-2017.de.



Die Durchführung der IGA Berlin 2017 wird unterstützt von Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft. Für ihr Engagement dankt die IGA Berlin 2017 GmbH den Hauptsponsoren Berliner Volksbank, Nestlé Schöller, dem Gesundheitspartner AOK Nordost, den Medienpartnern, rbb, radioBERLIN 88,8, radioeins, Ströer Deutsche Städte Medien, tip Berlin und den Sponsoren Coca Cola, degewo und Husqvarna.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren