Alles wie gehabt - Dax trippelt seitwärts

16:25 Uhr (Werbemitteilung): Nichts Neues vom heimischen Aktienmarkt: auch zum Wochenausklang orientiert sich der Dax wieder seitwärts. Und das heute innerhalb einer minimalen Preisspanne. Ohne Impulse von der anderen Seite des Atlantiks, wo die Wallstreet angesichts des Feiertages ‚Thanksgiving‘ die Börsenpfoten am gestrigen Handelstag geschlossen hielt, pendelt der Dax in engen Bahnen um die Marke von 10.680 Punkten.



Im Blick stehen heute die Umsätze des US-amerikanischen Einzelhandels. Am sogenannten ‚Black Friday‘ locken US-Handelsketten, sei es im Online- oder auch im physischen Präsenzhandel, die Verbraucher mit besonders üppigen Rabatten. Aus dem traditionell umsatzstärksten Tag des US-Einzelhandels lassen sich wiederum erste Indikationen für den Verlauf des Weihnachtsgeschäfts ableiten. Der private Konsum stellt wiederum einen der wesentlichen Pfeiler für die US-amerikanische Konjunktur da.



Zur Stunde notiert der Dax bei 10.676 Punkten 0,1 Prozent schwächer. Der Euro gewinnt derzeit 0,5 Prozent auf 1,0605 US-Dollar. Gold legt am späten Nachmittag um leichte 0,1 Prozent auf aktuell knapp 1.185 US-Dollar je Feinunze.



