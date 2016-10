"Sozial gerechtes Finanzierungskonzept nötig"

Ein strategisches Konzept für die Umsetzung der Energiewende bis 2050 forderte Petra Reinbold-Knape, Mitglied im geschäftsführenden Hauptvorstand der IG BCE auf dem 3. Innovationskongress des Innovationsforums Energiewende (If.E) in Berlin. „Wir brauchen eine klare Roadmap“, sagte sie vor rund 200 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gewerkschaft.



„Wir begrüßen, dass Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit den EEG-Novellen 2014, 2016 und 2017 wesentliche Fehlsteuerungen korrigiert hat und der künftige Ausbau der erneuerbaren Energien kosteneffizienter stattfinden wird als in der Vergangenheit. Das kann aber nichts daran ändern, dass bis 2020 Zahlungsverpflichtungen an Betreiber von EEG-Anlagen in Höhe von 650 Milliarden Euro aufgelaufen sein werden, die wir bis 2040 erfüllen müssen“, so Petra Reinbold-Knape. „Wir müssen nicht nur bei den Erneuerbaren Energien, sondern auch bei Speichern und Netzen bessere Wege finden, um Innovation zu fördern und nicht nur Installation“, fordert Reinbold-Knape.



IG BCE lehnt Kommission „Klimaschutz und Vollendung der Energiewende“ ab



Für „nicht zielführend“ hält die IG BCE die vom Bundesumweltministerium vorgeschlagene Kommission „Klimaschutz und Vollendung der Energiewende“. „Die Errichtung einer Kommission allein aus der Logik des Klimaschutzplans lehnen wir ab. Denn soziale, ökonomische und ökologische Fragen lassen sich nicht einzeln, sondern nur unter Berücksichtigung wechselseitiger Abhängigkeiten erfolgreich behandeln“, sagte Petra Reinbold-Knape. Bestenfalls könne eine Kommission den politischen Prozess, der die Energiewende zum Erfolg führen soll, begleiten und die Politik kompetent beraten. Allerdings sei es erforderlich, dass „die Belastungssituation sozialer Gruppen in der Energiewende in dieses Monitoring einbezogen wird.“



Denn nach wie vor fehle in der Gestaltung und Finanzierung der Energiewende die soziale und ökonomische Balance. „Wir müssen die Frage nach sozial gerechten Finanzierungskonzepten für die geplante Umsteuerung auf den Weg zu einem treibhausgasneutralen Deutschland stellen. Denn Klimaschutz allein bewirkt keineswegs automatisch mehr Lebenschancen für die große Mehrheit der Bevölkerung“, sagte Reinbold-Knape.



Unter dem Motto „Energiewende auf Innovationskurs?“ diskutierten die Teilnehmer auf dem Innovationskongress unter anderem die Frage nach der Integration von Energiewende und Klimaschutz in eine soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeitsstrategie.

Das If.E will dazu beitragen, mit Innovation und Technologie aus der Energiewende ein echtes Modernisierungsprojekt zu machen. Das Forum begleitet die aktuellen Entscheidungsprozesse drängt darauf, dass die Politik die sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen stärker berücksichtigt. Seine Unterstützer sind Unternehmen, Betriebsräte und die Gewerkschaft IG BCE.

