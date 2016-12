Linde AG: Beschäftigung vorerst gesichert

Der deutsche Industriegase-Konzern Linde und sein US-Konkurrent Praxair streben einen Zusammenschluss an. Die Vertreter der Betriebsräte und Gewerkschaften IG BCE und IG Metall im Aufsichtsrat der Linde AG haben im Zusammenhang mit den Fusions-Gesprächen bereits wichtige Zusicherungen für die Beschäftigten der Linde Group in Deutschland mit dem Unternehmen vereinbart.





„Sollte die Fusion zum weltgrößten Gasekonzern erfolgreich sein, darf das nicht ohne die Mitarbeiter geschehen, die Linde erst groß gemacht haben. Deshalb müssen zunächst einmal betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Wir haben unsere Punkte durchgesetzt und den Beschäftigten im Fall eine Fusion Sicherheit erstritten“, betont Xaver Schmidt, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Linde AG.



Für den Fall einer Fusion von Linde und Praxair wurden unter anderem folgende Punkte vereinbart:





Der auf Deutschland bezogene Stellenabbau des „Lift“-Programms wurde signifikant reduziert.

Betriebsbedingter Kündigungen sind bis 31. Dezember 2021 ausgeschlossen.

Der Standort Dresden wird nicht geschlossen.

Auch nach einer Fusion bleibt die Tarifbindung erhalten.





Ein Eckpunktepapier zur Beschäftigungssicherung im Linde Inlandskonzern wurde zwischenzeitlich durch eine Konzernbetriebsvereinbarung rechtlich abgesichert. Vor diesem Hintergrund tragen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat die Prüfung des Angebotes von Praxair zur Fusion mit der Linde AG mit.



„Die getroffene Vereinbarung ist ein Erfolg für die Mitbestimmung. Und wir bleiben dran: Das sozialpartnerschaftliche Miteinander und die Praxis der Mitbestimmung in Aufsichts- und Betriebsrat müssen weiter fortbestehen“, sagt Xaver Schmidt von der IG BCE. Gemeinsam mit den Gewerkschaften werden die Betriebsräte diesen Prozess kritisch begleiten.

IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) ist mit rund 650.000 Mitgliedern die drittgrößte Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Zum Organisationsbereich gehören die Branchen Bergbau, Chemie, Energie, Erdöl und Erdgas, Glas, Kautschuk, Keramik, Kunststoffe und nichtmetallische Werkstoffe, Leder, Papier, Umwelt, Wasser und Ver- und Entsorgungsbetriebe. Vorsitzender seit 2009 ist Michael Vassiliadis. Hervorgegangen ist die IG BCE 1997 aus einer Fusion der IG Chemie-Papier-Keramik, der IG Bergbau und Energie und der Gewerkschaft Leder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren