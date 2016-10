CITES: Höchster Schutzstatus für Graupapageien beschlossen

Eine weitere gute Nachricht von der Artenschutz-Konferenz in Johannesburg: Die Delegierten beschlossen heute, den Afrikanischen Graupapagei auf Anhang I hochzustufen und ihm somit den höchsten Schutzstatus zu gewähren. Der internationale Handel mit Graupapageien ist somit in Zukunft verboten.



"Die Hochstufung auf CITES-Anhang I wird sich sofort positiv auf die Situation und den Schutz von Graupapageien auswirken“, so Kelvin Alie, Direktor des IFAW Programms gegen illegalen Wildtierhandel. „Der Übernutzung durch unkontrollierten und illegalen Handel wird so ein Ende gesetzt. Die Staaten sind nun verpflichtet, alle Maßnahmen zum Schutz der Papageien zu ergreifen. Das ist ein guter Tag für diese wunderbaren Vögel, deren Fähigkeiten ihnen zum Verhängnis werden, weil sie dadurch zu so beliebten Haustieren werden.“



Als wichtigste Gründe für die Dezimierung der wilden Graupapagei Population nennt Alie den Haustierhandel und die Zerstörung und Zerstückelung ihrer Lebensräume. Graupapageien werden aufgrund ihrer ausgeprägten Fähigkeit, menschliche Laute zu lernen und zu imitieren, teuer als Haustiere gehandelt.



Der Graupapagei ist die am dritthäufigsten international gehandelte Vogelart, die in der Wildnis gefangen wird. Er verzeichnet in 14 von 18 Verbreitungsstaaten Populationsverluste.



Der Graupapagei wurde 1981 aufgrund der potenziellen Gefahren durch den Handel für die damalige Population in CITES-Anhang II aufgenommen. Es kam seither dennoch aufgrund eines unzureichenden Fangquotensystems und einer mangelnden Kontrolle und Regulierung des Handels zu starker Ausbeutung. Außerdem ist die Sterberate bei den Vögeln aufgrund unsachgemäßer Behandlung beim Fang extrem hoch. All das hat zur Dezimierung der Graupapagei Populationen geführt.



Handelsstatistiken zufolge wurden zwischen 1975 und 2013 mehr als 1,3 Millionen Graupapageien aus den Verbreitungsstaaten ausgeführt, von denen durchschnittlich 40 bis 60 Prozent aufgrund der katastrophalen Transportbedingungen starben. Schätzungsweise wurden also in Wirklichkeit in weniger als 40 Jahren zwischen 2,1 und 2,3 Millionen Vögel gefangen.



Der Antrag wurde von Gabun, Nigeria, Guinea-Bissau, Angola und Togo eingereicht. Weitere Antragsteller sind Tschad, Senegal, die USA und die EU. Er wurde mit 95 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen.



Folgen Sie uns auf Twitter:



@IFAWDE

Über IFAW - Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH

Seit seiner Gründung 1969 schützt der IFAW weltweit Tiere in Not. Mit Projekten in über 40 Ländern retten wir einzelne Tiere, setzen uns gegen Grausamkeit gegenüber Tieren ein und engagieren uns für den Schutz von Wildtieren und ihren Lebensräumen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren