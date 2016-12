Die Top 5 der unbezahlbaren Erlebnisse in Südtirol!

1. RICHTIG ABSCHALTEN: DIGITAL DETOX IN DEN BERGEN

Digital Detox ist auch in Südtirol ein großes Thema. Jedoch mit einem Unterschied: Wenn man hier von einer digitalen Auszeit spricht, dann ist damit sehr viel mehr gemeint, als nur ein paar Stunden am Tag das Handy auszuschalten. Vielmehr gibt es in Südtirol Hotels, die so hoch liegen, dass sie nicht mit dem Auto zu erreichen sind und auch keinen Mobilfunkempfang haben.



Wer mal offline sein und komplett abschalten möchte, kann in Südtirol aus verschiedenen „Detox“-Angeboten wählen:



Detox für Einsteiger: Urlaub ohne Auto

Hotel Vigilius Mountain Resort

Hotel Col Raiser

Hotel Pralongià

Hotel Piz Seteur

Hotel Zallinger



Detox für Fortgeschrittene: Urlaub ohne Auto, TV und WLAN

Schatzerhütte

Pension Briol

Fanes Hütte



Detox für Profis: Urlaub ohne Auto, TV, WLAN und Mobilfunknetz

Becherhaus

Zwickauerhütte

Flaggerschartenhütte

Edelrauthütte



2. KONTRASTREICH ERHOLEN: WELLNESS IM SCHNEEGESTÖBER

In der Saunahütte das Schneetreiben beobachten und im dampfenden Außenpool das Bergpanorama genießen: Ein Wellness-Urlaub in Südtirol kann zur kalten Jahreszeit ein unvergessliches Erlebnis sein.



Das Schutzhaus Schöne Aussicht im Skigebiet am Schnalstaler Gletscher präsentiert auf 2.845 Metern die höchst gelegene Sauna Europas! Ob im schwedischen Saunahaus oder draußen im heißen Holzzuber: Der Blick auf die umliegenden Gipfel ist grandios.



Das 5-Sterne-Hotel Urthaler auf der Seiser Alm ist aus massivem Holz erbaut und bietet ein Panoramabad mit Außenbereich und Blick auf die Berge sowie Anwendungen basierend auf Produkten vom Südtiroler Kräuterexperten Vitalis Dr. Joseph.



Das 4-Sterne-Hotel Cyprianerhof im Herzen der Dolomiten verwöhnt seine Gäste mit einem traditionell alpinen Zirm- und Lehmsauna-Garten sowie einem Outdoor-Pool, der mit 30 Grad warmen Dolomitenquellwasser gefüllt ist.



3. FÜR FRÜHAUFSTEHER: DEN SONNENAUFGANG AUF DER PISTE ERLEBEN

Für Wintersportler, die morgens gerne früh aus dem Bett springen, lohnt sich Südtirol gleich doppelt: Einige Skianlagen öffnen schon so früh am Morgen, dass sie ihren Gästen ein zusätzliches Erlebnis bieten - die Fahrt in den Sonnenaufgang. Wer Glück hat, fährt sogar als Erster die frische Piste hinunter.



Hier die drei schönsten Sonnenaufgangs-Angebote in Südtirol:

Morgenskilauf mit Frühstück im Skigebiet Reinswald

Skilaufen ab 7 Uhr morgens im Skigebiet Carezza

Morgenskilauf & Almfrühstück auf der Tschötschalm



4. GIPFEL STÜRMEN: IM URLAUB SPORTLICH ÜBER SICH HINAUSWACHSEN

Auf hohe Gipfel klettern, den Berg per Mountainbike bezwingen oder im Winter bei Nacht mit Schneeschuhen unterwegs sein: Südtirol bietet unzählige Möglichkeiten, sich sportlich auszutoben und seine Grenzen zu überwinden. Abenteuerlustige Ski,- Bike- und Kletter-Freunde finden bei diesen Angeboten ihren Spaß:



Kronplatz: Schneeschuhwanderung im Geleit des Mondlichtes

Seiser Alm: Ski-Tour Moonlight Classics am 10. Februar 2017

Gröden/Dolomiten: Sellaronda Hero Fahrrad Marathon 17. Juni 2017

Gröden/Wolkenstein: Gletschertour Marmolada



5. ROMANTIK PUR: EIN SONNENUNTERGANG IN DEN BERGEN

Wenn sich der Himmel im Abendlicht rosa färbt und die Sonne langsam hinter den Berggipfeln verschwindet, dann ist das für die meisten Menschen Romantik pur. Wer das Naturschauspiel nutzen und seinem Partner im Urlaub die Frage aller Fragen stellen möchte, sollte als perfektes Setting am besten einen dieser beiden Orte wählen:



Das Dolomitenmassiv im Rosengarten glüht im Abendrot rosarot auf und ist die Heimat des Sagenkönigs Laurin.



Die Heilig Kreuz Kirche, gelegen auf 2.045 Metern am Fuße des gleichnamigen Berges im Naturpark Fanes-Senes–Prags bietet einen fantastischen Blick auf die Sextner Dolomiten.

IDM Südtirol - Alto Adige

Südtirol ist ein Land voller Kontraste und das bei 300 Sonnentagen im Jahr. Die nördlichste Provinz Italiens vereint alpine Bodenständigkeit mit mediterraner Lebensart, das Dolomiten UNESCO-Welterbe sowie kulturelle Vielfalt - und verleiht seinen Traditionen nicht selten ein modernes Design. Zu Mittag herzhafte Knödel und abends ein raffiniertes Pastagericht. Jeden Tag eine Piste zum Frühstück, nachts einen fruchtigen Aperitif unter Palmen. Im Urlaub auf Deutsch bestellen und am Nebentisch dem klangvollen italienischen Singsang lauschen. Kontrastreich ist nicht nur das Lebensgefühl an der Alpensüdseite. Auch die heterogene Landschaft - von Weinreben, Apfelgärten, Latschenkiefern und schroffen Felsen geprägt, von der schönsten Freilichtbühne der Alpen, den Dolomiten, ganz zu schweigen - trägt zum Südtiroler Lifestyle bei.



