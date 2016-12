Hier kommt Weihnachtsstimmung im Acapella-Gewand

Für das neue Werk hat er sich mit Uwe Baltrusch, langjähriger Freund und Ex-Produzent seiner alten Formation, zusammen getan, der auch für die Produktion des einzigen jemals mit einem Echo prämierten Acapella-Albums „Zwei Welten“ von den Wise Guys verantwortlich zeichnet. Baltrusch war schon lange klar: „Ferenc, eigentlich musst du mal wieder was machen. Nicht nur wegen dir, auch deine Fans fragen doch immer wieder nach.“ Schließlich hatte Ferenc selber in der vergangenen Zeit wiederholt festgestellt, dass ihm die Musik fehlt. Nur ob es wieder dieselbe Richtung werden sollte, war zuerst fraglich. Doch Baltrusch, dem Ferenc in musikalischer Hinsicht schon seit 16 Jahren blind vertraut, konnte mit seiner Idee überzeugen und so begann die spannende Suche nach Mitstreitern, die allesamt aus der Acapella-Welt kommen und gemeinsam eine nicht so typische Weihnachts-CD aufnehmen sollten. Gefunden haben sich hierbei Bands der unterschiedlichsten Stilrichtungen wie The Crystalairs, Fünf vor der Ehe, 6 Zylinder, La Le Lu oder Van Canto.



Ein besonders hervorzuhebender Mitstreiter ist ein anderes Ex-Mitglied der Wise Guys, Clemens Tewinkel, der damit das erste Mal seit seinem Ausstieg wieder auf einer CD zu hören ist – dieses Mal vom Klavier begleitet. Damit ist dann auch das zweite und letzte Instrument nach Van Cantos Schlagzeug benannt, das auf der CD zu hören sein wird, ohne sich jemals in den Vordergrund zu drängen.



Mit all diesen grandiosen Gästen ist ein bunter Reigen von Liedern entstanden, in dem man alles findet vom absoluten Klassiker („Santa Claus is coming to town“) über gefühlvolle Balladen („Du wirst vermisst“) bis hin zu stilistisch völlig neuen Interpretationen bekannter Traditionals („Deck the halls“). Jeweils gesungen vom "beliebtesten Acappella-Bass des Universums", wie Ferenc spontan von den Medlz getauft wurde.



Abgerundet wird die Mischung durch eine exzellente Auswahl einiger, kurzer Gedichte, die zwischen den Liedern eingewoben wurden. Auch hier sind die unterschiedlichsten Autoren vertreten, von amüsant bis besinnlich, denn „normal“ machen ja schon die anderen. Dass Baltrusch nicht nur 5 goldene Schallplatten für die Wise Guys produziert hat, sondern auch mit dem letzten gemeinsamen Album „Zwei Welten“ deutlich gezeigt hat, wie sicher er im absoluten Stil-Mix an den Reglern ist, kann bei einer solchen Zusammenstellung von Künstlern und Werken wohl nur die beste Voraussetzung sein. Und so ist „Weihnachten mal anders!“ in all seiner Vielfalt ein perfekt in die Jahreszeit passender Ohrenschmaus.



ÜBER DEN KÜNSTLER



Alle Wege führen nach Rom, sagt man. Manchmal sind sie länger, manchmal kürzer. Und manchmal führen sie auch gar nicht nach Rom, sondern nach Köln, das sich ja in Sachen Dom bekanntlich keinesfalls hinter der italienischen Hauptstadt verstecken muss. So wie der Weg von Ex-Wise Guys-Member Ferenc Husta. Doch beginnen wir lieber da, wo alle Pfade starten: Am Anfang.



Geboren wurde Ferenc Husta als Kind ungarischer Eltern am 29.08.67 in Malsch bei Karlsruhe, verbrachte seine Kindheit erst im serbischen Subotica, später im rheinländischen Bensberg und schließlich Bremen, wo er irgendwann das Abitur machte und den festen Entschluss fasste, „niemals Musiker zu werden!“ Ganz im Gegensatz zu seinem Vater allerdings, die zeitlebens Musiker und somit ständig unterwegs war.



„Da ich zur Zeit des Abis noch gar nicht erwachsen war und auch keine Ahnung hatte was ich eigentlich machen wollte, wandte ich mich an Mama, die mir dann eine Lehre zum Reiseverkehrskaufmann in Bonn/ Köln vermittelte. Dass das nicht meine Berufung war, wurde mir allerdings erst später klar“, erinnert sich Ferenc heute schmunzelnd zurück.



Nachdem man in Bremen und Köln bereits unter dem augenzwinkernden Motto „Je lauter, desto besser“ erste Sängererfahrungen gemacht hatte, lernte Ferenc Husta im Jahr 1995 die Wise Guys kennen. „Da ich beruflich gerade einen Karrieresprung gemacht hatte, war mir die Zusage von den Wise Guys: „Hey, du bist jetzt einer von uns“, erst mal etwas unheimlich. Schnell wurde mir allerdings klar, wo mein Herz mich hinzog. Deshalb habe ich mich aufgrund einer etwas sehr emot ionalen Er fahrung (Frauen! ) dazu hinreißen las sen, meine gesamte Karriere hinzuschmeißen und mich als Musiker zu verdingen.“ Und das trotz seines festen Vorsatzes, niemals selbst ins professionelle Musikgeschäft einzusteigen. Inkonsequenz, die reichlich belohnt wurde.



So blickt man heute auf die Zeit bei der vielfach ausgezeichneten Vokal-Popband Wise Guys als die bisher kreativste und aufregendste Schaffensperiode seiner Karriere zurück: Zwischen 1995 und 2012 hat Husta mit dem Kölner Acapella-Quintett mehr als 600.000 Alben verkauft, fünf Goldene Schallplatten sowie den begehrten Echo erhalten und pro Jahr ca. 100 Konzerte vor durchschnittlich 2.000 bis 3.000 Zuschauern performt. Als besonderes Highlight war Husta mit den Wise Guys im Jahr 2007 im Rahmen des Kirchentages in Köln vor mehr als 70.000 Zuhörern zu erleben. Und nicht zuletzt hat Ferenc auf einem Wise Guys-Konzert seine jetzige Frau kennen gelernt. Wenn das kein Zeichen ist.



Höchste Zeit andererseits, etwas Neues zu beginnen. Sich weiter zu entwickeln. Neue Wege zu betreten. Womit wir wieder am Anfang wären. Schon 2010 begann Ferenc, sich für den Beruf des Sprechers zu interessieren und begann seine Ausbildung. Bis heute arbeitet Ferenc erfolgreich als Sprecher für zahlreiche Produktionen.



Doch wie man so schön sagt: Einmal Sänger, immer Sänger. Bereits 2015 entwickelten sich die ersten Ideen für ein Weihnachtsalbum, welche dann 2016 in die Tat umgesetzt wurden und so entstand Ferenc erste Solo-CD, „Weihnachten mal anders!“.













