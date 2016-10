Bemusterungsanfrage: Singer-/Songwriter Tim Anders veröffentlicht am 14.10. sein Debütalbum!

TIM ANDERS

„THOUGHTS, WORDS & MOMENTS”

Single-Release: 30.09.2016

Album-Release: 14.10.2016

Label: Entire Music | EAN: 4050215206809

Format: CD/Online



Der Berliner Straßenmusiker Tim Anders bringt sein erstes Album "THOUGHTS, WORDS & MOMENTS" bei Entire Music heraus.



Tim Anders begeistert mit unverstellter Singer- und Songwriter Musik der gehobenen Qualität und nimmt mit seinem ersten Album den Hörer mit auf eine zeitlose und authentische Reise durch die Gefühlswelt eines jungen Musikers. Seine erste Single "Homeless For A While" und das entsprechende Musikvideo erscheinen am 30.09.2016 kurz vor dem Album, welches ab dem 14.10.2016 erhältlich ist.



Die Entstehung von "THOUGHTS, WORDS & MOMENTS" liest sich ein wenig wie die Geschichte zu einem Film: Ein junger, sehr talentierter Musiker schlägt sich auf Berliner Straßen durch, wird schließlich entdeckt, und mit dieser Begegnung nimmt alles seinen Anfang.



Tim Anders, aufgewachsen im schwäbischen Rottweil, ließ nach seiner Ausbildung sein bisheriges Leben hinter sich und widmete sich seitdem ganz seiner wahren Liebe, der Musik. Seit zwei Jahren spielt er nah am Puls der Stadt an den Hotspots der Berliner Straßenmusik-Szene. Live-Erfahrung sammelte der vielversprechende Singer- und Songwriter auf Tour mit dem ECHOPreisträger Mellow Mark.



Anfang 2016 dann unterschrieb Tim Anders seinen ersten Plattenvertrag bei Entire Music. "Homeless For A While" sprang die Produzenten als mögliche Singleauskopplung gleich an. So wie auch seine Stimme: Sie ähnelt einem guten alten Whiskey, der sich trotzdem aber zeitgemäß präsentiert - wie in einer guten Bar und natürlich intim: eine Stimme, die nahe geht. So zeichnen sich auch die Songs durch sehr persönliche Themen aus, wie "She Never Did", wo Erfahrungen sexueller Gewalt thematisiert werden, - Gänsehaut! Der schon öfter angestellte Vergleich zum britischen Sänger "Passenger" ist sicher nicht unberechtigt - allerdings schürft Tim Anders tiefer, geht näher, beeindruckt nachhaltig.



Beim Hören des Albums fallen abwechslungsreiche Tempi auf, die den Songs eine besondere Dynamik verleihen. Mit seinem Freund und Gitarristen Fabio Keller, der mit bemerkenswerten Soli zu hören ist, kreiert Tim Anders ein unverwechselbares Zusammenspiel von Gitarre, Stimme, Drums, Violine und Baseline. Schon während der Aufnahmen konnte man fühlen, dass dieses Werk nicht nur sein erstes, sondern vielleicht auch der erste Schritt dazu ist, einen bleibenden Fußabdruck zu hinterlassen.

