"Bahama Soul Club" Album: CD-Release 11.11. und Vinyl am 09.12.16

BAHAMA SOUL CLUB »HAVANA ’58«





HAVANA ’58, die glorreiche Zeit vor der kubanischen Revolution (Silvester 1958), in der Havana als die ‚Sündenwelthauptstadt‘ gefeiert wurde. Mojitos, Mambos, Mobsters & Muchachas - es gab das volle Programm. Und es gab nichts, was es nicht gab.

Mit dem vierten Studioalbum präsentiert der Bahama Soul Club einen sehr persönlichen Soundtrack, eine musikalische Hommage, inspiriert von dem pulsierenden Verve einer unvergessenen Zeit, die es in dieser Form nie wieder geben wird. Wir treffen auf leuchtende Varietés, schillernde Casinos und mondäne Hotels, schauen aber auch in schäbige Bars, leere Portemonnaies und tiefe Dekolltés. Die Rumba ist überall zu hören ...



Der bereits auf den Vorgängeralben eingeführte elegante, perkussive Cocktail aus Latin Jazz, Soul, Bossa und Boogaloo mischt sich mit der dunklen, sinnlichen, verführerischen Mystik von Tiki und Exotica. Der neue karibische Longdrink: HAVANA '58 | Genre: Afro-Cuban Jazz | Stil: 60s/cinematic | Sound: Hi-Fidelity-Plus



Wie schon auf dem preisgekrönten Vorgängeralbum ‚The Cuban Tapes‘ faszinieren die kubanischen Einfüsse der ausgesuchten Gastsängerinnen. Kuba‘s führendes Vokal-Quartett SEXTO SENTIDO überrascht mit traditionellen Yoruba Gesängen („Eleggua“), unwiderstehlichem Satzgesang im Gangsterepos „Meyer-Lansky“ und dem discoaffinen „Tropicana Flight“. Die temperamentvolle OLVIDO RUIZ, Sängerin der Bahama Soul Club Liveband (endlich auch gemeinsam auf Platte), präsentiert die volle Bandbreite ihrer ausdrucksstarken Stimme von Boogaloo („Muévelo Papi“) über Lounge („Night Breeze“) bis hin zur dunklen Ballade „Let God“. Und es gibt ein Wiederhören mit der bezaubernden AREMA AREGA auf dem rollenden „Rumba Fugaz“. Allesamt von Kult-DJ Gilles Peterson für sein vielbeachtetes „Havana Cultura“-Projekt engagiert, werden die jungen Sängerinnen dem Ursprung kubanischer Musiktradition gerecht, indem sie Spaß und Intellekt verbinden, ohne sich an den vergänglichen Moden weltmusikalischer Trends zu beteiligen. Abseits von klassischem Salsa repräsentieren sie die tänzerische Leichtigkeit und den kosmopolitischen Intellekt der zeitgenössischen kubanischen Szene. Und als Special Guest: Die US- amerikanische Jazz- und Soulsängerin Brenda Boykin von ‚Club des Belugas‘ mit dem hypnotischen „No Words“.



Das aktuelle Video zu „No Words“ beginnt augenzwinkernd genau an der Stelle, an dem das vielbeachtete Vorgängervideo „Ay Jona“ szenisch aufhört. Mit den berauschenden Bildern des Kultfilms „I Am Cuba“, der in den ersten Jahren der kubanischen Revolution mit grossem logistischem Aufwand und bahnbrechender Kameratechnik von Mikhail Kalatozov realisiert, und in den Neunzigern von Martin Scorsese und Francis Ford Coppola restauriert und präsentiert wurde. Für die Videos zu HAVANA '58 haben die Rechteinhaber ‚The Cuban Institute Of Cinematography‘ die Verwendung weiterer Original-Filmsequenzen autorisiert und bestätigen damit die Qualität der bisherigen guten Zusammenarbeit. Un fuerte Abrazo.



Release Date CD: 11.11.2016

Release Date Vinyl: 09.12.2016

Format: CD Digipack, 2LP Vinyl

Catalog: BU014CD | EAN: 4260162630149

Label: Buyú Records | Distribution: AL!VE AG



Pre-Order: http://shop.buyu-records.com/album/havana-58

CD Amazon:

https://www.amazon.de/Havana-58-Bahama-Soul-Club/dp/B01LE2FMNM/ref=tmm_acd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=



Vinyl Doppel-Album:

https://www.amazon.de/Havana-58-2lp-Vinyl-LP/dp/B01LE2FMNC/ref=tmm_vnl_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=



Online:

http://facebook.com/bahamasoulclub

http://youtube.com/bahamasoulclub

http://twitter.com/bahamasoulclub

http://buyu-records.com

