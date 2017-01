ALEX PARKER und das BJÖRN VÜLLGRAF ORCHESTRA

„Ja, geht denn das, Udo Jürgens’ Lieder zu singen, dass es wie Udo klingt, ohne sich dabei zu verheben, ohne anmaßend zu sein? Erst recht nach dessen Tod? Ja, es geht. Natürlich weiß Alex Parker, dass er kein Udo Jürgens ist, aber er beherrscht diese Klaviatur mit einer verblüffenden und sympathischen Sicherheit, dass es Freude macht hinzuhören und hinzuschauen. Wenn man die Augen schließt, meint man gar, den echten Udo in jüngeren Jahren zu hören. Perfektes Entertainment, charmantes Plaudern mit dem Publikum inklusive.“ „Freies Wort“, Suhl



In seinem Konzert „Danke, Udo!“, das ganz im Zeichen des großen Udo Jürgens steht, singt und spielt Alex Parker eine Auswahl der schönsten Lieder des unvergessenen Entertainers. Mit dieser einzigartigen Udo-Jürgens-Gala zollt der Sänger und Pianist dem wohl erfolgreichsten Komponisten und Musiker der letzten Jahrzehnte sowie einem großartigen Menschen Tribut - Udo Jürgens.



Dem Niedersachsen gelingt es auf eindrucksvolle und sympathische Weise, eine einzigartige, fast intime Atmosphäre zwischen Künstler und Publikum zu zaubern, in der die zeitlosen Udo Jürgens-Titel wieder aufleben. Zwischen den Liedern erzählt er von seinen Begegnungen mit dem Weltstar. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit großartiger Musik und amüsanten Anekdoten aus dem Leben von Udo Jürgens!



Der musikalischen Früherziehung im Alter von 4 Jahren schloss sich eine klassische Klavierausbildung an, während der Alex Parker auch mehrmals erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnahm. Dennoch waren es die Melodien von Udo Jürgens, die den damals erst 12- jährigen in ihren Bann zogen. Es sollten noch 7 Jahre vergehen, ehe er seinem Idol erstmals in einer Hotelbar begegnete und ihm seine Udo Jürgens Interpretationen vorsang und -spielte.



Dem Treffen folgten Briefe, weitere Gespräche und schließlich ein gemeinsamer Fernsehauftritt bei Linda de Mol. Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehauftritte, u.a. in ARD, ZDF, NDR, WDR, RTL, SAT1, Pro7 schlossen sich an. Sein Charisma und die außergewöhnliche Musikalität haben auch Branchenprofis, wie Ralph Siegel, Musikmanager Thomas M. Stein und nicht zuletzt Udo Jürgens selbst, stark beeindruckt.



Am 28. Januar 2017 erfüllt sich ein langgehegter und großer Wunsch des Künstlers und den Freunden der Musik von Udo Jürgens:

„Danke, Udo!“ die große UDO JÜRGENS Gala Samstag, 28.01.17, 20 Uhr im Mercure Hotel MOA Berlin.



"Ich bin sehr glücklich, gemeinsam mit dem BJÖRN VÜLLGRAF ORCHESTRA bekannte Hits und weniger bekannte Lieder in den Original Arrangements des unvergesslichen UDO JÜRGENS an diesem Abend zu spielen. Mein Ziel ist, die Chansons von Udo Jürgens weiter leben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu machen, sie vielleicht ein wenig zu trösten, denn seine Lieder sind unsterblich!“ Alex Parker.



Das BJÖRN VÜLLGRAF ORCHESTRA begeistert durch seine hochkarätige Besetzung aus Musikern der Roger Cicero Bigband mit einer sehr hohen musikalischen Qualität. Die Leidenschaft und das Einfühlungsvermögen des Bandleaders Björn Vüllgraf machen diesen "unglaublichen Klangkörper" (Zitat Roger Cicero) zu einem der modernsten und zeitgemäßesten Orchester in Deutschland und Europa. Die Musiker des BJÖRN VÜLLGRAF ORCHESTRA arbeiteten u.a. mit: Roger Cicero, Helene Fischer, Tom Jones, Barbara Schöneberger, Udo Jürgens, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Achim Reichel, oder der NDR Bigband.



▶︎ Datum: Samstag, 28.01.17



▶︎ Location: Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin

http://www.mercure.com/de/hotel-A0F7-mercure-hotel-moa-berlin/index.shtml



▶︎ Einlass: 19 Uhr —> Konzertbeginn: 20 Uhr Beginn



▶︎ ALEX PARKER



Website „Danke, Udo!“ —> dankeudo.de

YouTube Channel —> youtube.com/channel/UC3S7CayrYbWPDY6SaJWhhWQ

Facebook „Danke, Udo!“ —> facebook.com/danke.udo2015/?ref=bookmarks

Trailer „Danke, Udo!“ —> youtube.com/watch?v=EbS9LTYOR9w



▶︎ Alex Parker und das BJÖRN VÜLLGRAF ORCHESTRA „Danke, Udo!“



youtube.com/watch?v=c8lWHwQoOLk



▶︎ BJÖRN VÜLLGRAF ORCHESTRA



bvorchestra.com/de-bj%c3%b6rn-v%c3%bcllgraf-orchestra.html#home youtube.com/user/BVORCHESTRA

