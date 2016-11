Medienlandschaft in Bewegung - 11. Languages and the Media eröffnet

Wer an Filme, Serien oder auch Videospiele denkt, dem geht es meist um das gesamte Erlebnis, weniger aber um Sprache und Übersetzung. Dennoch wird dieser Umgang mit Sprache in audiovisuellen Medien immer wichtiger. Gerade im Zeitalter von Netflix und Co. wollen die Nutzer selbst entscheiden, ob sie ihre Lieblingsserie als Original sehen, mit Untertitel oder ob sie die synchronisierte Fassung bevorzugen. Dabei geht es nicht nur um die Qualität der Übersetzung. Auch technische Belange wie die Speicherung oder die Kompatibilität mit den Abspielprogrammen müssen berücksichtigt werden.



265 internationale Vertreter dieser vielseitigen Branche treffen sich derzeit bei der 11. Languages and the Media in Berlin. Unter dem Titel „Agile Mediascapes – Personalising the Future (Agile Medienlandschaft – Personalisierung der Zukunft)“ tauschen sich noch bis zum 4. November Sprach- und Medienexperten über Trends und technische Möglichkeiten aus. Themen sind unter anderem der Sprachtransfer für Film, Fernsehen, Computerspiele und digitale Inhalte, HbbTV, Crowdsourcing und der Zugang zu Medien für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen.



In diesem Jahr mit dabei sind Vertreter von Firmen wie der Star Group, Deluxe oder dem Branchenriesen Netflix. Die Eröffnung am heutigen morgen versprach anregende Diskussionen rund um Qualität, Standards und Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten, die Technologie bieten kann. Chris Fetner von Netflix, stellt die Qualität in den Vordergrund. „Unser Publikum ist vielfältig, vielsprachig, und es hat berechtigte Ansprüche für eine hohe Qualität. Das gilt für die Synchronfassungen genauso wie für die Untertitel. Deshalb sind wir hier; um mit Ihnen in den Dialog zu kommen.“



Den Abschluss bildet die Verleihung des Jan Ivarsson Award. Seit 2010 wird dieser Preis von der European Association for Studies in Screen Translation für herausragende Leistungen im Bereich der audiovisuellen Übersetzung vergeben.



Languages & The Media (Sprachen & Medien)

11. internationale Fachkonferenz zu Sprachvermittlung in audiovisuellen Medien

2. - 4. November 2016, Hotel Radisson Blu, Berlin



Anmeldegebühr:

Standard EUR 400; unterstützende Organisationen EUR 350; Studenten EUR 200

Veranstalter: ICWE GmbH, Leibnizstraße 32, 10625 Berlin, Deutschland

Kontakt: Janina Knoche

Tel.: +49 (0)30 310 18 18-0

E-Mail: info@languages-media.com

Internet: www.languages-media.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren